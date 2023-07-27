В том месте и в то время

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Алла Серикбаева

Военнослужащий вооруженных сил спас тонущего ребенка.

В тот день в г. Аксу на реке Иртыш отдыхал начальник отделения комплектования объе­диненного отдела по делам обороны Кегенского и Райымбекского районов Алматинской области майор Адылжан Слямов. Будучи в очередном отпуске, он приехал в Павлодарскую область, чтобы проведать маму и брата.

– Мы приехали отдохнуть на природу семьей примерно в половине второго. Поставили палатку, начали готовиться к обеду. В этот момент услышал крик ребенка: «Мама!» Обернувшись, увидел только руку, – вспоминает подробнос­ти офицер.

Не раздумывая, он кинулся в реку, где достаточно сильное течение. Доплыв до места, где тонула девочка, Адылжан Слямов нырнул. По счастливой случайности сразу обнаружил ее. Схватив одной рукой утопающую, другой стал грести к берегу. Вытащив ребенка на сушу, оказал первую медицинскую помощь.

Мама семилетней Айнары Куралай Иданова выразила огромную благодарность офицеру.

– Самое главное, что девочка жива. События могли развернуться по другому сценарию, я это понимал, но мне удалось ее спасти, – говорит Адылжан Слямов.

Об этом случае, возможно, никто бы и не узнал, но в социальных сетях появилась информация о мужественном поступке офицера. В комментариях к посту пользователи пишут: «Хороший человек. Достойный офицер. Патриот», «На таких мужчинах и держится земля», а еще читатели желают «крепкого здоровья и счастья в жизни человеку с большим сердцем».

#водоем #спасение #Аксу #офицер

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