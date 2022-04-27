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В тренде – тюбетейка
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Всего полметра ткани, немного умения и хорошее настроение обеспечат вашему гардеробу трендовую в этом сезоне вещь.

Когда-то эту неотъемлемую часть казахского национального костюма носили все, независимо от возраста и пола. По тюбетейке можно было судить не только о социальном статусе владельца и роде его занятий, но также из какого он региона. Летом она спасала от палящего солнца, зимой в ней ходили дома. Для детей тюбетейка считалась даже своеобразным оберегом.

Сегодня, как правило, мы привыкли видеть этот головной убор в особых случаях – на национальных праздниках или религиозных мероприятиях. Но все чаще молодежь адаптирует тюбетейку к тенденциям современной моды. Недавно в Уральске на базе музея «Рухани жаңғыру» прошел мастер-класс по пошиву тюбетеек. Его организатором выступил Молодежный ресурсный центр, а обучала девушек Гульшат Молдагалиева.

– Замечательно, если наши девушки – будущие хозяйки научатся шить тюбетейки. Для этого хватит одного занятия, – рассказывает мастер. – Главное – правильно снять размеры окружности головы. Нужны полметра ткани, немного тонкого фетра для жесткости, клей-паутинка и швейная машинка с функцией «зиг-заг». Украсить головной убор можно на свой вкус: узорами из парчи, вышивкой, бисером. Женская тюбетейка – чуть выше, мужская – более плоская. У каждого региона своя форма и орнаменты. Например, для нашей области характерны растительные узоры.

Гульшат Молдагалиева занялась рукоделием почти шесть лет назад, когда вышла в декрет. С тех пор хобби перерос­ло в нечто большее. Сейчас мама четверых детей успевает шить текстиль, одежду в национальном стиле по собст­венному дизайну. Реализует изделия через «Инстаграм», представляет свои коллекции на фестивалях. В мае собирается принять участие в Неделе моды в Таразе. И это не первый мастер-класс, который проводит рукодельница. Так, по собственной инициа­тиве она обучала тонкостям пошива корпе многодетных мам.

Участницы мастер-класса узнали не только технологию пошива тюбетейки, но и смогли в очередной раз оценить, насколько красит девушку национальная одежда. Специально для этих занятий Гульшат надела платье и чапан собственного пошива. На голове – тюбетейка из войлока. На ее изготовление у мастерицы ушло два-три часа.

– Валяние требует не только умения, но и хорошего настроения. Тогда получится ровный, красивый головной убор, который станет прекрасным дополнением к вашему наряду.

В этом году тюбетейки в тренде. Радует, что и молодежь с удовольствием их носит. Возможно, говорит Гульшат, это не просто дань моде, и тюбетейка станет частью нашего повседневного гардероба.

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