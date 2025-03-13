В центре внимания – благополучие и безопасность детей

– Введены нормы, ужесточающие ответственность за любую форму насилия в отношении детей, а также обязывающие строительные компании устанавливать замки на окнах или механизмы безопасности. Запрещена принудительная высадка ребенка из общественного транспорта, за это предусмотрена административная ответственность. Усилены меры по предотвращению торговли детьми и укреплен институт уполномоченного по правам ребенка, во всех регионах назначены представители по защите прав детей, – сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан во время пресс-конференции в СЦК.

Сегодня все государственные детские сады, школы и колледжи оснащены современными системами видеонаб­людения. Такая работа проводится и в частных организациях образования. Во всех школах и колледжах страны планируется внедрение антибуллинговой программы. А пока в рамках борьбы с буллингом в 110 школах пилотно реализуется программа «KiVa» и разработана отечественная антибуллинговая программа «ДОСБОЛLiKe», которая работает в пилотном режиме в 50 школах. Вице-министр отметил, что теперь за противоправные действия детей усилена административная ответственность их родителей, приняты единые правила внутришкольного учета.

В рамках принятого в 2023 году Комплексного плана по защите детей от насилия и обеспечению их прав и благополучия во всех регионах открыты центры психологической поддержки, предоставляющие доступ к профессио­нальной помощи как для детей, так и для родителей. По итогам прошлого года такую помощь получили порядка 250 тыс. человек. С 1 декабря 2024 года в организациях образования введена сис­тема текстовых обращений для школьников через QR-коды, куда подростки могут обращаться анонимно.

– За февраль этого года зафиксировано 25 тысяч SMS от детей. Также запущен единый государственный контакт-центр «111», работающий в режиме 24⁄7, куда за прошлый год поступило 17 тысяч звонков от несовершеннолетних, – привел данные Едил Оспан.

В Министерстве просвещения отметили и увеличение административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. По информации председателя Комитета по охране прав детей Насымжан Оспановой, их число за последние пять лет выросло в 3,5 раза. Также удвоилось количество правонарушений, связанных с пребыванием несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. И почти в три раза выросло число фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях.

Насымжан Оспанова рассказала о принимаемых мерах, связанных с падениями из окон и другими происшест­виями с детьми.

– В 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безо­пасности на окна, а ОСИ – осуществлять контроль за их соблюдением. Эти требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию, – сказала спикер.

Также она отметила, что распространение в публичном пространстве изображений и видеозаписей детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, требует особой деликатности.

Во время пресс-конференции журналисты подняли вопрос о возможности ужесточения наказания детей, совершаю­щих противоправные действия.

– Мы не поддерживаем инициативу по ужесточению наказания детей. Детей надо воспитывать, а не наказывать, – выразил свою позицию вице-министр Едил Оспан.