В центре внимания – человек: Конституционные реформы укрепляют демократические институты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие прошло в рамках продвижения принципа «Закон и порядок», озвученного Главой государства на третьем заседании Национального курултая.

В обсуждении приняли участие ведущие ученые и эксперты в области истории и конституционного развития страны, а также в формате онлайн – профессорско-преподавательский состав вузов из регионов.

С приветственными словами к участникам заседания обратились министр науки и высшего образования Саясат Нурбек (удаленно), заместитель Председателя Ассамблеи народа ­Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, депутаты – Сената Галиаскар Сарыбаев и Мажилиса Болат Керимбек.

– Нам, гражданам Казахстана, важно помнить, что Конституция – не что-то статичное, а живой документ, который может и должен адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам времени. Последние конституционные реформы являются ярким тому подтверждением. Поэтому обсуждение, анализ и обновление конституционных норм – наш долг перед будущими поколениями, – подчеркнул вице-ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК Канат Мусин.

В своем выступлении доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов подчеркнул, что Конс­титуция Республики Казах­стан выступает основополагающим документом для обеспечения справедливости и правопорядка в стране.

– Я, бывает, слышу упреки относительно внесения изменений в наш Основной закон. Но специа­листы понимают: нет незыблемых конституций, – ­заявил он. – Первая реформа после принятия нашей Конституции произошла уже через три года, в 1998-м, когда были внесены ­серьезные изменения, направленные на демократизацию отдельных институтов государства. С каждой реформой демократические институты только укреплялись.

По мнению Игоря Рогова, конституционные поправки 2022 года дали возможность понять, что из себя представляет Новый Казахстан, что страна становится человекоцентричным государством, в цент­ре которого находятся человек, его жизнь, права и свободы. Об этом говорят такие изменения, как отмена смертной казни, наделение Конституционного суда правом рассмотрения обращений граж­дан, придание конституционного статуса уполномоченному по правам человека.

Профессор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК Георгий Ким в свою очередь акцентировал внимание на роли Основного закона страны как фундамента справедливого государственного устройства. Он также отметил, что Конституция является ключевым инструментом для поддержания правовой системы, обеспечивающей равенство для всех граждан.

– День Конституции мы отмечаем в непростое время, когда нормы международного права не соблюдаются, единая правоприменительная практика противоречива, и это все расшатывает традиционный миропорядок. ­Поэтому все государства нацелены на создание правовой модели, которая могла бы минимизировать существующие угрозы и риски, – отметил Геор­гий Ким. – Конституционная реформа в нашей стране отражает эту тенденцию, с той лишь разницей, что свою правовую модель мы обозначили как Справедливый Казахстан, а цель этой реформы – реакция государства на запросы и ожидания казахстанского общества.

С обстоятельным докладом выступила директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Индира Аубакирова. Она отметила, что Конституция Казахстана играет центральную роль в политичес­ких, правовых и социально-экономических преобразованиях, способствует модернизации общества и государства, направляя их развитие в соответствии с демократическими принципами.

– Традиционно Конституция рассматривается в качестве юридического или политического документа. Однако она представляет собой также социальный документ, выполняя важную функ­цию преобразователя социума и действенного трансформатора реалий. Как показывают современные зарубежные практики, конституция может выступить главным инструментом проведения качественных изменений в жизнедеятельности общества, в механизме политической власти, – обозначила проблематику Индира Аубакирова.

С обновлением нашей Конституции в 2022 году был очерчен водораздел между двумя этапами конституционной истории независимого Казахстана – усилением президентских полномочий на первом и снижением объема его полномочий на втором этапе. Цель внесения конституционных поправок – усилить как институты гражданского общества, так и институты государства, что, в свою очередь, призвано укрепить такие социальные ценнос­ти, как солидарность, единство и инклюзивность.

– Конституционные изменения 2022 года нацелены на установление конституционного порядка, который станет катализатором модернизации политического, социально-экономического, духовного развития. Конституционные новшества формируют парадигмальные основания Справедливого Казахстана, ориентирующие на равные возможности для всех граждан, создание экономи­ческой базы, обеспечивающей право на челове­ческое достоинство и достойную жизнь, укреп­ление институтов, позволяю­щих гражданам эффективнее отстаи­вать свои права, – подчерк­нула эксперт.

Она подробно остановилась на новшествах Конституции РК. В ее преамбуле нашли отражение такие ценности, как «общая историческая судьба народа ­Казахстана», «государственность на исконной казахской земле», «высокая ответственность перед нынешним и будущими поколениями». В статье 37 фиксируется ценность сохранения историчес­кого и культурного наследия.

Об усилении ценностной сос­тавляющей свидетельствует пункт 2 статьи 91, в который в рамках конституционной реформы на общереспубликанском референдуме включены такие новеллы, как установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности, положения о том, что Президент избирается сроком на семь лет, и одно и то же лицо не может быть избрано Главой государства более одного раза.

В русле тенденции укрепления институтов государства по вопросам обеспечения национальной безопасности введена новая редакция пункта 2 статьи 61, согласно которой «законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению Парламентом немедленно на совместном заседании его палат».

При этом пункт 3 этой же статьи фиксирует следующее новшество: «Правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, по определенным вопросам, которые действуют до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия ­Парламентом законов».

– Тем самым был введен новый для Казахстана институт – делегированного Правительству законодательства. Такая позиция и практика давно сложилась во многих развитых и демократических странах мира, – отмечает Индира Аубакирова.

Изменения были направлены также на то, чтобы усилить изначальные функции Парламента – осуществление контроля за казной и Правительством. Данная конституционная новелла была произведена в рамках ориентации на триединую формулу, сформулированную Главой государства: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство».

В целях усиления парламентского контроля за проверкой исполнения республиканского бюджета была введена норма о необходимости председателя Высшей аудиторской палаты дваж­ды в год отчитываться перед депутатами Мажилиса.

Директор Института истории государства Нурбек Пусырманов, модерирующий заседание «круг­лого стола», подчеркнул важность Конституции в формировании и поддержании ключевых социально-политических ценностей, таких как равенство, свобода и справедливость. Конституция оказывает значительное влия­ние на развитие общества и его ценностных ориентиров, отметил он.

По его мнению, серьезную угрозу проводимым в стране реформам представляет правовой нигилизм в обществе, особенно среди молодежи. В связи с этим важно активизировать профилактичес­кую, просветительскую работу.

В завершение директор Института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте РК Дастан Кушербаев отметил роль Конституции в формировании эффективной системы государственного управления. Именно Основной закон страны, по его словам, обеспечивает прозрачность, подотчетность и устойчивость государственных институтов.