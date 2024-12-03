В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»

Сообща бороться с климатическими вызовами договорились партии «зеленых» из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

На первом саммите «Aral-2024», организованном по инициативе казахстанской партии «Байтақ», лидеры «зеленых» партий подписали меморандум о сотрудничестве. В итоговом документе подчеркивается необходимость проведения природоохранных мероприятий, расширения экологического просвещения и пропаганды среди населения, а также обмена опытом и знаниями в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Участники встречи обсудили ключевые экологические проблемы, пути их решения, а также роль партий «зеленых».

Открывая саммит, председатель казахстанской партии «зеленых» «Байтақ» Азаматхан Амиртаев отметил, что водная безопасность – один из самых острых вопросов в Центральной Азии. По прогнозу ООН, в Центральной Азии дефицит воды достигнет в недалеком будущем 25–30%. И это на фоне роста населения до 90 млн человек, что отразится на экономических показателях и уровне доходов граждан.

Спикер считает, что страны региона должны пойти по пути партнерства и добрососедства. Экономия водных ресурсов, реабилитация пострадавшего Аральского региона, эффективное использование трансграничных водных ресурсов, применение технологий водосбережения, борьба с изменением климата, как и воспитание культуры потреб­ления, должны стать основой региональной интеграции и совместного сотрудничества государств Центральной Азии по вопросам воды и изменения климата.

С трибуны саммита председатель Партии «зеленых» Кыргызстана Эркин Булекбаев задачу обеспечения экологической безопасности назвал составной частью национальной безопасности государства. Особую тревогу всех, кто озабочен изменением климата, вызывает таяние ледников.

Ученые связывают их таяние с агрессивным вмешательством в природу людей, хозяйственная деятельность которых направлена на извлечение коммерческой прибыли и не имеет ничего общего с заботой о судьбе будущих поколений и экосистемы. Как следствие, за последние 50 лет площадь ледников сократилась на 6 683 квадратных километра, что составляет 16–17% от общего объема.

К 2100 году малые ледники растают полностью, а площади снега и льда могут сократиться до 50%. Согласно прогнозам, площадь оледенения в Кыргызстане к 2025 году может уменьшиться в среднем на 30–40%. Между тем уже сейчас дефицит питьевой воды испытывают около 604 тыс. кыргызстанцев, то есть практически каждый десятый житель республики.

Сопредседатель Российской экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова привела данные Росгидромета, согласно которым в российских областях, граничащих с Казах­станом, летом количество осадков будет уменьшаться. Площадь пустынь и полупустынь в Калмыкии, Астраханской и Волго­градской областях, Дагестане уже сейчас ежегодно увеличивается на 500 кв. километров.

Она предложила немедленно начать в среднеазиатском регионе расширение гидротехнической системы, которая досталась в наследство от СССР, поскольку та не рассчитана на нынешние и тем более – на будущие климатические условия. Выходом из ситуации, по мнению Александры Кудзаговой, может стать строительство новых водохранилищ и каналов между ними, а не обсуждение проекта поворота сибирских рек в Среднюю Азию.

– Об этом проекте придется забыть, – уверена Александра Кудзагова. – Есть тысяча причин, по которым он не будет осуществлен.

Из данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) следует, что общий баланс влаги для среднеазиатского региона будет положительным.

– На практике это означает, что, если ничего не делать, мы с вами, как и французы, можем одновременно страдать и от отсутствия воды, и от ее избытка, – заметила эксперт. – И здесь видится роль «зеленых» партий в том, чтобы планомерно и упорно разъяснять обществу, правительствам, другим партиям, что убытки от негативных последствий глобального потепления в любом случае потерпит каждое государство.

Решением региональных экологических проблем и возможностями для сотрудничества озабочены и в Монголии. Замес­титель председателя Зеленой партии Монголии «Гражданская воля» Тогоочийн Бат-Эрдэнэ поделился с коллегами своим мнением о том, как ему видится «зеленая синергия».

Следовать принципу взаимо­связанности экосистем и поддержки общих природоохранных инициатив, таких как создание трансграничных «зеленых» зон и лесных массивов в пустынных регионах, чтобы уменьшить пыльные бури и улучшить качество воздуха, предложил руководитель отдела Исполкома Центрального совета экологической партии Узбекистана Комилжон Жураев.

Спикер призвал всех участников поддерживать усилия по предотвращению экологических катастроф, которые разрушают не только природу, но и человеческие судьбы. По его мнению, Аральская катастрофа, о последствиях которой в Узбекистане знают не понаслышке, должна стать уроком для всех.

Участники саммита оказались едины во мнении, что, только объединившись, можно общими усилиями смягчить последствия климатических изменений и сохранить био­разнообразие Центрально-Азиатского региона. В этом плане площадка саммита поз­воляет не только осознать масштаб экологических проблем, но и стать основой для создания платформы для совместного плодотворного сотрудничества.