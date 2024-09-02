В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй

Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры и информации РК

Исследования включали раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

«В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды. Особый интерес вызвала находка в западной части храма — керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см», - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры и информации РК.

Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.

Археологи Центрального музея планируют продолжать систематические раскопки и исследования исторических объектов в различных регионах страны, открывая новые страницы древней истории Казахстана.