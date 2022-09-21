Вездеход сгорел при тушении пожара в Атырауской области

В Атырауской области при тушении пожара полностью сгорел вездеход марки ТРЭКОЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"20 сентября в 08:57 часов в Кенузекском сельском округе, в 40 км от поселка Таскала на побережье Каспийского моря и на территории Государственного природного резервата "Ак Жайык" произошло загорание тростниковой растительности (камыша) на предварительной площади 60 га. В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным. Угрозы населённым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силами ДЧС - 20 сотрудников и 2 единицы техники и ГПР "Ак Жайык" - 5 работников и 2 единицы техники проводится окарауливание.

При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью был уничтожен огнем вездеход марки ТРЭКОЛ, который застрял в болотистом участке.

Жертв и пострадавших нет.

"21 сентября в 07:30 часов вертолет МИ-8 провел разведку, выявил 2 очага горения открытым огнем размером 20х20 и тление в объеме 100 м. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха. Угрозы населенному пункту нет. В тушении пожара задействовано 5 членов экипажа, 1 сотрудник ДЧС", – дополнили в пресс-службе ведомства.