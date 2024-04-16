В Уральске усилены меры по защите стратегических объектов жизнеобеспечения

В регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения. В частности, в Уральске комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», а также на насосной станции.

Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия «Батыс су арнасы», которое обеспечивает водой 340 тыс. жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме: имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники.

«Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды», — сообщил главный инженер «Батыс су Арнасы» Аян Таскали.

К «Жайыктеплоэнерго» относится свыше 248 км городского теплоснабжения. В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тыс. км электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами. Обеспечена готовность аварийных бригад, 1400 сотрудников и 140 единиц специальной техники. Противопаводковые мероприятия также приняты для защиты насосной станции, расположенной на реке Жайык.

«Насосная станция обеспечивает водой «ЖайыкТеплоЭнерго» и питьевой водой горожан – порядка 60 тыс. кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары», — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай.

Напомним, в Западно-Казахстанской области мобилизованы силы в рамках подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.