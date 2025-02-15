В Усть-Каменогорске 20 семей справили новоселье

Фото: акимат ВКО

Сразу 20 семей сегодня получили ключи от новеньких квартир в жилом комплексе «Көктем», среди новоселов - представители уязвимых слоев населения - неполные семьи, люди с ограниченными возможностями, семьи воспитывающие детей-инвалидов, а также сироты.

Счастливых новоселов поздравил аким города Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

«Мы видим, как по инициативе Главы государства и поддержке акима ВКО воплощаются в жизнь программы по обеспечению жильем населения. Для многих наших граждан это единственная возможность обрести жилье. Сегодня еще 20 семей приобрели собственные квартиры. Пусть ваш новый дом будет наполнен радостью и счастьем, и пусть у вас будет много счастливых дней. Воспитайте хорошее поколение и внесите вклад в благосостояние страны», – сказал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

Он также отметил, что в прошлом году было приобретено 198 квартир, ключи от последних 20 вручили сегодня. Среди счастливых новоселов - Сагымгуль Байжуманова, которая уже 17 лет стоит в очереди и воспитывает сына-инвалида первой группы.

«Моей радости нет предела! Мы ждали этого момента много лет. Спасибо нашему Президенту и всем, кто нам помог в этом! Нам очень нравится квартира – светлая, красивая», - говорит она.

Отметим, что также новоселам подарили бытовую технику.