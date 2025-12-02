Аферисты обманули 82-летнюю бабушку с помощью старой уловки – подделав во время телефонного звонка голос и вызвав у пожилого человека состояние шока, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в областном департаменте полиции, пенсионерке позвонили на домашний телефон, и женский голос, имитирующий волнение и слезы, от имени якобы дочери заявил, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, для решения проблемы срочно необходимы деньги. Следом в квартиру заявился неизвестный мужчина, которому перепуганная бабушка передала наличными 1,5 млн тенге.

«Полицейские совместно с инспекторами видеонаблюдения оперативно установили 22-летнего подозреваемого, уроженца другой области. По данному факту начато досудебное расследование, продолжаются следственные мероприятия», - пояснили в департаменте.

В правоохранительном ведомстве напомнили гражданам о необходимости сохранять бдительность и почаще объяснять пожилым родственникам, какими схемами и приемами пользуются мошенники. Никогда нельзя передавать деньги незнакомым людям, в случае «срочных» тревожных звонков необходимо перезванивать родным и близким и проверять информацию.