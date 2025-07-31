В интервью Би-би-си она выразила надежду, что ее назначение в среду официальным советником короля Карла III по вопросам астрономии вдохновит женщин и девочек заниматься наукой, и добавила, что также хочет использовать свою новую должность, чтобы «открыть глаза людей» на чудеса космоса

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Профессор Мишель Догерти не изучала естественные науки в средней школе, но однажды, воспользовавшись телескопом своего отца, она заинтересовалась космосом и решила узнать о нем побольше. Теперь она стала первой женщиной, назначенной королевским астрономом Великобритании за 350-летнюю историю этой должности, и входит в команду, отправляющую зонды к ледяным спутникам Юпитера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

«Я хочу взаимодействовать с общественностью, не только заинтересовать людей тем, чем мы занимаемся как астрономы, но также и объяснить, насколько важна наша работа для экономики Великобритании», — сказала профессор Догерти.

Профессор Догерти участвует в одной из самых захватывающих космических миссий на сегодняшний день: Европейское космическое агентство отправляет зонд к ледяным спутникам Юпитера, цель которого — оценить их пригодность для поддержания жизни.

«Было бы удивительно, если бы в нашей солнечной системе не было жизни», — сказала она со смехом, продемонстрировав свой неизменный энтузиазм.

В 10 лет она увидела Юпитер в телескоп, который она построила вместе с сестрой и отцом.

«Тогда я впервые увидела Юпитер и четыре его больших спутника и даже не думала, что когда-нибудь отправлю туда приборы на космическом корабле, — сказала она. — Мне приходится ущипнуть себя, чтобы поверить, что это не сон, и что я теперь королевский астроном!»

Назначение профессора Догерти любопытно еще и потому, что она не изучала естественные науки в средней школе в Южной Африке, где выросла.

«У меня был выбор между школами. В одной из них преподавали естественные науки, но никто из моих друзей туда не пошел, — сказала она. — В 13 лет я конечно решила, что хочу учиться с друзьями».

Но Догерти так хорошо давалась математика, что ее приняли на факультет естественных наук в университете.

«Первые пару лет было тяжело. Как новый язык учить», — сказала она.

Но вскоре она наверстала упущенное и приехала в Великобританию, где стала одной из ведущих ученых-астрономов.

«Я соглашалась на то, чего не умела, и училась по ходу дела», — рассказала она.

Должность королевского астронома восходит к созданию Королевской обсерватории в Гринвиче в 1675 году. Первым королевским астрономом стал Джон Фламстид из Дерби. В то время его работа в основном заключалась в том, чтобы консультировать короля по вопросам использования звезд для улучшения навигации в море.

Старший куратор обсерватории доктор Луиз Девой объясняет, что с годами эта должность эволюционировала и стала одной из самых важных в научной жизни страны.

«К 1800-м годам королевский астроном стал привлекаться в качестве правительственного советника, чтобы давать рекомендации по железным дорогам, мостам, телеграфии и целому ряду других вопросов, выходящих за рамки астрономии, — говорит она. — Если перенестись в XX век, то речь идет уже о развитии международного сотрудничества, поэтому британские астрономы работают на телескопах в Чили, на Канарских островах и даже на космическом телескопе Джеймса Уэбба».

За три с половиной века должность главного астронома всей Великобритании занимали 15 мужчин. Но в Королевской обсерватории в Эдинбурге с 2021 года аналогичную должность королевского астронома Шотландии занимает профессор Кэтрин Хейман. Она оценила назначение профессора Догерти: «Я очень рада, что теперь два королевских астронома в Великобритании — женщины, что отражает тот факт, что наука — это для всех».

Сама профессор Догерти не хочет придавать большого значения тому факту, что она стала первой женщиной, занявшей эту должность в Великобритании, но надеется, что это вдохновит других последовать ее примеру.

«Я считаю, что это важно. Когда дети видят кого-то, кто похож на них и занимается работой, которой, как им кажется, они никогда не смогут заниматься, это немного меняет их мировоззрение», — сказала она в интервью Би-би-си.

Профессор Догерти испытала это на себе, когда возглавляла физический факультет Имперского колледжа в 2018–2024 годах. За это время доля первокурсниц, поступивших в колледж, выросла с 19% до 25%.