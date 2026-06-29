В Венесуэле спустя пять дней спасли младенца с матерью из-под завалов

В Венесуэле американская поисково-спасательная группа вместе с местными пожарными вызволила девятимесячного младенца и его мать из-под завалов обрушившегося здания в результате землетрясения, сообщила спасательная служба графства Фэрфакс в своем аккаунте в Х, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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«Сегодня сотрудники (отряда) USA-01, работая совместно с местными пожарными, спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под завалов обрушившегося здания. Оба были найдены живыми с незначительными травмами и доставлены в безопасное место», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы.

До этого стало известно о спасении 60-летней женщины, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде 86 часов. Операция по спасению, в которой участвовали спасатели из Сальвадора и Перу, длилась 11 часов.

Вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. По данным Геологической службы США (USGS), эти землетрясения стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.