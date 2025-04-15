В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
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Два года назад «Казахстанская правда» подняла проблему стагнирования некогда развитого сегмента восточно-казахстанской экономики – лесной промышленности («Запреты vs экономика», 6 ноября 2023 года). Напомним: лесопокрытая площадь региона составляет 1,6 млн га, ежегодно увеличиваясь в среднем на 11–12 тыс. га. Общий запас древесины на корню оценивается в 176 млн кубометров, ежегодно прирастая на 2,6 млн кубов. При этом вклад лесопромышленности в валовой региональный продукт за последние три десятилетия сократился с 12 до… 0,1%, число работников, занятых в отрасли, уменьшилось десятикратно!