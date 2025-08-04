По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан с 3 по 13 августа в Восточно-Казахстанской области стартовал 20-й юбилейный республиканский слёт юных инспекторов движения, посвящённый имени Газиза Байтасова, передает Kazpravda.kz

В масштабном мероприятии принимают участие команды из всех 20 регионов страны, а также из стран СНГ. Всего в слёте участвует более 140 детей.

В числе участников команды из:

городов Астана, Алматы и Шымкент;

областей: Актюбинская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Жетысуская, Улытауская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская.

Для обеспечения безопасности участников слёта сотрудники Департамента полиции Восточно-Казахстанской области встретили команды из всех регионов и обеспечили их безопасную доставку в детский лагерь «Дарын».