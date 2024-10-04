В Вооруженных силах отмечают День ракетных войск и артиллерии

Статьи
66

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие представители командования главных управлений видов Вооруженных сил, родов войск и ветераны.

С профессиональным праздником личный состав поздравил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Он отметил значительный вклад ветеранов в становление и развитие этого рода войск. 

– Руководство Министерства обороны принимает все меры по оснащению ракетных войск и артиллерии современными средствами оптической, радиолокационной и воздушной разведки, модернизации имеющегося вооружения, внедряются новые способы боевого применения и автоматизированные системы управления огнем, – продолжил первый заместитель министра обороны.  – На сегодняшнем этапе развития Вооруженных сил военнослужащие частей и подразделений Ракетных войск и артиллерии вносят достойный вклад в дело укрепления военной безопасности нашей страны. Артиллерийские подразделения неизменно принимают участие в общевойсковых учениях, в том числе международного уровня, таких как «Бiрлестiк», «Взаимодействие», «Айбалта». В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр казахстанские артиллеристы в течение пяти лет занимали первое место, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Артиллерия – один из старейших видов вооружения войск, однако свой праздник у казахстанских артиллеристов появился лишь в 2000 году, когда директивой министра обороны было сформировано Управление командующего Ракетными войсками и артиллерией. Сегодня основу боевой мощи Ракетных войск и артиллерии составляют соединения тактических ракет, части гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийская разведка, минометные и противотанковые подразделения.

Артиллерию не случайно называют «Богом войны», ведь это те, кто стреляет сильнее и дальше всех. Легендарный Бауыржан Момышулы в своем «Дневнике командира» писал: «Пехоту беречь, огнем и огнем очищая и прокладывая ей путь!»

Профессия воина-артиллериста требует не только мужества и высокой самоотдачи, но также специальных знаний и навыков руководства подразделениями при выполнении огневых задач, определении точных координат цели и настройки артиллерийского орудия.

На торжественном собрании в честь профессионального праздника ряд военнослужащих был поощрен почетными грамотами. Завершилось мероприятие концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра.Торжественную обстановку в зале то и дело нарушали «взрывы» аплодисментов и «залпы» оваций.

#казахстан #ВС #артиллерия

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина
Луна и солнце его пера
Проекты Нургуль Мендыбаевой внедрены во всех НИШ страны
Гордеич был бы счастлив
В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
В общении нужны мягкость и простота
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
А во дворе рос дуб зеленый…
Знания будут, если ученику интересно
Формула прогресса в объективе мирного атома
Петь можно, плакать нельзя
Будь человеком!
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Казахстанские миротворцы удостоились награды ООН
«Женщины готовы участвовать в большой политике, но барьеров…
«Ауыл» партиясы» открыла дискуссионную площадку
В Нацгвардии подписали трехстороннее соглашение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]