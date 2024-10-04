В Вооруженных силах отмечают День ракетных войск и артиллерии

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие представители командования главных управлений видов Вооруженных сил, родов войск и ветераны.

С профессиональным праздником личный состав поздравил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Он отметил значительный вклад ветеранов в становление и развитие этого рода войск.

– Руководство Министерства обороны принимает все меры по оснащению ракетных войск и артиллерии современными средствами оптической, радиолокационной и воздушной разведки, модернизации имеющегося вооружения, внедряются новые способы боевого применения и автоматизированные системы управления огнем, – продолжил первый заместитель министра обороны. – На сегодняшнем этапе развития Вооруженных сил военнослужащие частей и подразделений Ракетных войск и артиллерии вносят достойный вклад в дело укрепления военной безопасности нашей страны. Артиллерийские подразделения неизменно принимают участие в общевойсковых учениях, в том числе международного уровня, таких как «Бiрлестiк», «Взаимодействие», «Айбалта». В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр казахстанские артиллеристы в течение пяти лет занимали первое место, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Артиллерия – один из старейших видов вооружения войск, однако свой праздник у казахстанских артиллеристов появился лишь в 2000 году, когда директивой министра обороны было сформировано Управление командующего Ракетными войсками и артиллерией. Сегодня основу боевой мощи Ракетных войск и артиллерии составляют соединения тактических ракет, части гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийская разведка, минометные и противотанковые подразделения.

Артиллерию не случайно называют «Богом войны», ведь это те, кто стреляет сильнее и дальше всех. Легендарный Бауыржан Момышулы в своем «Дневнике командира» писал: «Пехоту беречь, огнем и огнем очищая и прокладывая ей путь!»

Профессия воина-артиллериста требует не только мужества и высокой самоотдачи, но также специальных знаний и навыков руководства подразделениями при выполнении огневых задач, определении точных координат цели и настройки артиллерийского орудия.

На торжественном собрании в честь профессионального праздника ряд военнослужащих был поощрен почетными грамотами. Завершилось мероприятие концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра.Торжественную обстановку в зале то и дело нарушали «взрывы» аплодисментов и «залпы» оваций.