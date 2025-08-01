В Туркестанской области заявили о дефиците более 250 врачей узких специальностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Не хватает специалистов анестезиологии-реаниматологии, акушерства и гинекологии, неврологии, кардиологии, неонатологии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, клинического фармаколога, инфекциониста, онколога. По словам заместителя акима области Бейсенбая Тажибаева, медицинские учреждения региона готовы принимать на работу специалистов с опытом работы по этим направлениям.

«В регионе трудятся более 24 тысяч медицинских работников. Однако Туркестанская область, занимающая лидирующие позиции по демографическим показателям, нуждается в квалифицированных врачах. Для решения этой проблемы акиматом области утвержден 5-летний план. В 2023-2029 годах на резидентуру выделено 675 грантов, а также средства предусмотрены из местного бюджета. 176 резидентов, поступивших в 2023-2024 учебном году, повышают квалификацию в медицинских вузах городов Астана, Алматы, Караганда и Туркестан. Ведется подготовка кадров. Для них есть только одно условие – они должны обязательно приехать в Туркестанскую область и пройти практику в организациях здравоохранения», – говорит Бейсенбай Тажибаев.

В этом году акимат области выделил 75 грантов на обучение в резидентуре, предусмотрев финансирование в сумме 145,4 млн тенге.

В настоящее время разработан список специальностей, в которых особо остро нуждаются лечебные учреждения региона. Ведется работа по распределению грантов между управлением здравоохранения и ведущими вузами страны. Кандидаты имеют возможность принять участие в данном конкурсе.