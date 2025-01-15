В Южной Корее арестовали президента по делу о мятеже

Юн Сок Ёль заявил, что решил добровольно явиться на допрос, чтобы «избежать кровопролития»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Южной Корее арестовали отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Он попытался объявить в стране военное положение, позднее был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает Yonhap, его увезли на допрос.

По данным Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), ордер на арест Юна был исполнен в 10:33 по местному времени (06:33 по времени Астаны).

По словам отстраненного президента, он решил добровольно явиться на допрос, чтобы «избежать кровопролития». Свое преследование он считает незаконным.

Юн Сок Ёль в начале декабря попытался объявить в стране военное положение, позднее он был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. В конце прошлого месяца окружной суд Сеула выдал ордер на арест южнокорейского лидера.

В начале января следователи уже предпринимали попытки арестовать Юна, но после нескольких часов противостояния со службой безопасности в резиденции прекратили их.

В этот раз служба безопасности построила баррикады из машин у входа в резиденцию, но следователям все же удалось проникнуть в комплекс с помощью лестниц.