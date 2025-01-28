Золотой браслет весом 370 граммов нашли в захоронениях Атырауской области

Среди найденных артефактов также другие ювелирные изделия, предметы быта и останки человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Атырауской области

Фото: акимат Атырауской области

Курган «Карабау-2», расположенный в 10 километрах к северу от села Карабау Кызылкогинского района, имеет диаметр 70 метров и высоту три метра.

В результате проведенных в 2023-2024 годах археологических работ на Кургане обследовано девять захоронений. В итоге установлено, что семь из них не были разграблены.

При изучении гробниц выяснилось, что они были построены в V веке до нашей эры. В них были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

По словам археологов, среди могил есть и коллективные, в которых захоронены по несколько человек. По найденным в чумах украшениям, использованным изделиям и оружию специалисты дали им название «царские чумы».

Результаты двухлетней археологической работы Атырауского областного историко-краеведческого музея были представлены на выставке «Золото сарматов».

«Ученые до настоящего времени считали наш регион краем сарматской империи. Судя по результатам проведенных нами раскопок, можно сказать, что Каспийская низменность, Жайык, территория вблизи реки Жем являются центром огромной империи. Общее количество найденных артефактов – около тысячи. Только 100 из них – золотые украшения и ювелирные изделия. Они созданы на основе анималистического стиля. Изображения хищников, населявших регион в ту эпоху (леопард, кабан, тигр, сайгак), можно увидеть на найденных предметах. В рамках этой исследовательской работы в хорошем состоянии сохранились две деревянные чаши, которых раньше не встречали. В настоящее время они находятся на реставрации», – рассказал руководитель археологической группы Марат Касенов.

Всего было раскопано три чума. В каждом из них было около 10-15 могил.

Археологи утверждают, что сарматы из-за их религиозной принадлежности похоронены вместе с предметами быта и оружием, а также с изделиями, которые они использовали.

Курганы «Каракудук-1» и «Каракудук-2» расположены в 9,7 километрах к северо-западу от села Карабау. В ходе исследования также были обнаружены серебряные пиктограммы (рисунки сайгака, волка), ювелирные изделия, предметы быта, оружие из железа и бронзы.

«Два пробных камня с золотой ручкой, никогда ранее не встречавшиеся в стране, были обнаружены в кургане «Карабау-2». Ранее сарматы определяли подлинность и качество золота с помощью этого камня. В настоящее время такие камни используют те, кто занимается покупкой золота. Также в местах захоронения были обнаружены золотые наклейки на одежде человека. Их вес начинается с двух граммов. Самым тяжелым золотым украшением является браслет, изображающий горного леопарда с обеих сторон. Его вес – около 370 граммов», – рассказал заведующий отделом археологического научно-исследовательского обеспечения Атырауского областного историко-краеведческого музея Галамат Базарбаев.

В раскопках приняли участие 20 рабочих и пять сотрудников музея. Приглашены антропологи из Астаны и Алматы. В результате разведочных работ в 2005 году были выявлены курганы вблизи села Карабау.

По словам археологов, в настоящее время в Атырауской области насчитывается около 500 сарматских чумов.