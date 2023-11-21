В замкнутом цикле

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Валентина Мелехова

Изготавливать картон, упаковочную бумагу и стаканчики из макулатуры будут в одной из сельских школ Костанайской области.

Команда Ecopaper, состоящая из учеников и заместителя директора Урицкой школы-лицея Сарыкольского района, одержала победу в респуб­ликанском конкурсе экологических проектов NXplolers: Gylymi saiahat от компании Caravan of Knowledge. Проект, предложенный сельскими школьниками, можно назвать безотходным производством, поскольку рассчитан он на практичную утилизацию школьной макулатуры. Этот проект стал лучшим среди сотни других, предложенных конкурсантами из разных уголков Казахстана.

Путь к победе костанайских школьников был непростым и напряженным: ребята принимали участие в нескольких отборочных этапах, вышли в финал, выиграв поездку в Астану. Вадим Яценко, Артем Антощук и Анвар Хайруллин вместе с руководителем проекта Ларисой Антощук стали активными участниками трехдневного интенсива. Финальная защита проекта прошла успешно, и костанайские школьники были признаны победителями респуб­ликанского конкурса, выиграв грант от компании Shell Kazakhstan в 1 млн тенге на реализацию своей экоидеи.

Проект будет запущен в течение шести месяцев. Уже к концу учебного года в Урицкой школе-лицее переработают всю имеющуюся макулатуру и создадут из нее совершенно новый и нужный продукт.

#экология #макулатура #Ecopaper

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