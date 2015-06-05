В здоровом обществе – одаренная смена

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
В этой встрече приняли участие 154 школьника, из них 72 – это победители и призеры интеллектуальных республиканских и международных олимпиад. 12 акмолинских учеников стали обладателями золотых медалей крупных интеллектуальных соревнований. По итогам 2014/2015 учебного года в копилку достижений области вошли 47 призеров республиканских олимпиад и конкурсов и 25 призеров международных научных состязаний. 46 лучших выпускников школ региона освобождены от ЕНТ и стали обладателями образовательных грантов на обучение в высших учебных заведениях РК.
Среди тех, кто получил заслуженные награды за высокие достижения в учебе и научной работе, ученики кокшетауской многопрофильной гимназии № 5 «Тандау» Владислав Каргополов и Адиат Рахметулин, учащиеся школ-интернатов для одаренных детей Владимир Говорухин, Галым Башаров, Улпан Кудайберген и Толганай Нухай, ученица 7-го класса Ушаковской СШ Егиндыкольского района Айгерим Кабыкен и др. Благодарственными письмами акима области за свою работу отмечены лучшие преподаватели региона – учитель физики областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Болашак» из Степногорска Светлана Кузнецова, учитель математики школы-интерната из Щучинска Бурабайского района Амангуль Амантаева и другие.
Вручая награды отличившимся школьникам и учителям, глава региона подчеркнул, что в здоровом обществе всегда много одаренных и талантливых детей.

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