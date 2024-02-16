В зоне риска

Подобные нарушения выявлены в предгорной зоне Толебийского района. По информации руководителя управления мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты Санжара Бурлибаева, подобные ситуа­ции могут быть выявлены в Казы­гуртском и Тюлькубасском райо­нах.

В ходе проверки, проведенной в рамках плана профилактики чрезвычайных ситуаций в осенне-весенний паводковый период 2023-2024 годов и безаварийного пропуска паводковых вод, также установлено, что в некоторых районах не очищены арыки, канавы и каналы, что может привести к заторам воды и затоплениям. Между тем во избежание подтопления крайне важно, чтобы водоемы могли принимать талую воду.

В январе объем накопленных запасов снега в горах был ниже нормы. А вот прогноз РГП «Казгидро­мет» на февраль показывает, что объем выпадающих осадков во всех регионах области будет выше нормы, а значит, есть опасность схода селевых потоков и возникновения локальных наводнений.

Специалисты департамента ведут ежедневный мониторинг рек и водохранилищ, отмечая, что ситуация на них стабильная и безопасная. Наполняемость расположенных на территории области 42 водохранилищ составляет 40–45%. В Шардаринском и Коксарайском водохранилищах свободный запас позволит саккумулировать порядка 2,8 млрд кубических метров паводковых вод.

Под особым контролем находятся жилые дома, расположенные в водоохранных зонах и полосах. Таких в области насчитали 34 190. От этих строений до рек и озер рукой подать, и в случае переполнения водоемов они могут быть подтоплены или разрушены. В настоящее время дома находятся на строгом контроле ДЧС и районных акиматов.

В Туркестанской области, как и в целом по стране, в связи с проведением с 20 февраля по 20 марта месячника противопаводковых мероприятий активизированы меры по предупреждению паводков.

По словам начальника ДЧС Туркестанской области полковника Аскара Тулешова, из 24 мероприятий инженерного плана против паводков 2023-2024 годов на сегодняшний день полностью завершены 15. В частности, в подтопленных минувшей осенью населенных пунктах Байдибекского района вырыто 3 км лотков, в селе Шакпак установлены три системы отвода паводковых вод от жилого сектора, проведены коррекционные и берегоукрепительные работы на 18,2 км русел рек.

Сейчас разрабатывается план противопаводковой инженерии на 2024-2025 годы. Свои предложения также готовят акиматы районов и городов, хорошо знаю­щие ситуацию на местах. Это позволит прогнозировать возникновение аварийных ситуаций на определенных участках и загодя принять меры по их недопущению, обезопасив тем самым местных жителей.