В зоопарке Алматы – рекорд посещаемости Статьи 6 марта 2025 г. 0:30 0 Николай Николаев После подведения итогов работы за прошлый год стало известно, что зоопарк Алматы побил рекорд посещаемости. Число его посетителей достигло 1 097 236 человек. фото Михаила Сорокоумова Любители животного мира приходят в зоопарк сами и рекомендуют его своим знакомым и гостям города. В результате впервые за последние 37 лет количество посещений за год превысило один миллион! В 2023 году в зоопарк пришли 954 тыс. человек, а в 2022-м – 916 тыс. При этом из общего числа гостей 250 тыс. посетили зоопарк бесплатно. Это право предоставляется детям до шести лет, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам и людям с инвалидностью. Цены на билеты для остальных посетителей остаются вполне доступными: взрослые оплачивают 800 тенге, а дети – по 300. Установленный рекорд связывают с растущей популярностью зоопарка, который продолжает привлекать все больше посетителей, ведь здесь созданы необходимые условия для комфортного времяпрепровождения. Как отметили в администрации, в зоопарке разработаны таблички-аннотации для каждого вольера с животными, где указаны название, ареал обитания, интересные факты о каждом питомце из дикой природы. Вся информация представлена на казахском, русском и английском языках. На территории установлены навигационные и информационные стенды, интерактивные элементы, проводятся различные кружковые занятия и организуются зоошколы для детей. В открытых и закрытых вольерах содержатся 3 838 животных, которые принадлежат к 361 виду. В создании необходимых для их жизни условий и обеспечении порядка на территории заняты 223 сотрудника. В планах – модернизация зоопарка в соответствии с международными стандартами. В этом году будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, а после завершения всех процедур начнется поэтапная реконструкция, которая продлится до 2028 года. #Алматы #зоопарк #животные