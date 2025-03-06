В зоопарке Алматы – рекорд посещаемости

Любители животного мира приходят в зоопарк сами и рекомендуют его своим знакомым и гостям города. В результате впервые за последние 37 лет количество посещений за год превысило один миллион! В 2023 году в зоопарк пришли 954 тыс. человек, а в 2022-м – 916 тыс.

При этом из общего чис­ла гостей 250 тыс. посетили зоопарк бесплатно. Это право предоставляется детям до шести лет, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, многодетным и малообес­печенным семьям, а также пенсионерам и людям с инвалиднос­тью. Цены на билеты для остальных посетителей остаются вполне доступными: взрос­лые оплачивают 800 тенге, а дети – по 300.

Установленный рекорд связывают с растущей популярностью зоопарка, который продолжает привлекать все больше посетителей, ведь здесь созданы необходимые условия для комфортного времяпрепровож­дения. Как отметили в администрации, в зоопарке разработаны таб­лички-аннотации для каждого вольера с животными, где указаны название, ареал оби­тания, интересные факты о каждом питомце из дикой природы. Вся информация представлена на казахском, русском и английском языках. На территории установлены навигационные и информационные стенды, интерактивные элементы, проводятся различные кружковые занятия и организуются зоошко­лы для детей.

В открытых и закрытых вольерах содержатся 3 838 животных, которые принадлежат к 361 виду. В создании необходимых для их жизни условий и обеспечении порядка на территории заняты 223 сот­рудника. В планах – модернизация зоопар­ка в соответствии с международными стандартами. В этом году будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, а после завершения всех процедур начнется поэтапная реконструкция, которая продлится до 2028 года.