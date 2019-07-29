​Вагон – не роскошь…

НК «АО «Қазақстан темир жолы» добавила новые плацкартные вагоны к поездам, курсирующим по одному из самых протяженных маршрутов, соединяющих южный мегаполис и западный регион Казахстана. Для пассажиров, преодолевающих 3 тысячи километров, созданы комфортные условия.

Об этом в ходе выездного брифинга региональной службы коммуникаций рассказал начальник поезда № 377-378 Алматы – Мангистау Бакытбек Ырзабаев.

Для поездов этого направления пока выделено 25 новых плацкартных вагонов. В состав поезда № 377-378 включено 9. В дальнейшем еще к двум составам добавятся 8.

Вагоны собраны на отечественном заводе «Тұлпар Тальго». Они оснащены системой вентиляции, кондицио­нирования, каждый рассчитан на 54 спальных места.

Салоны оборудованы новыми туалетными комплексами, системами пожарной сигнализации и обеззараживания воды. Не менее важным достоинством нового подвижного состава является его устойчивость к зимним условиям.

Кроме того, вагоны оборудованы камерами видеонаблюдения, к услугам пассажиров в купе и коридорах имеются розетки на 220 вольт, USB-порты для зарядки мобильных телефонов, а также устройства для прослушивания музыки с регулятором громкости. Короче, на протяжении всего пути продолжительностью 56 часов пассажирам обеспечены удобство и дорожный уют.

В планах национального перевозчика ежегодно обновлять парк на 100 новых вагонов. Срок службы каждого, как отмечают в компании, составляет не менее 40 лет.