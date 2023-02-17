Вахтеры, на выход!

Акимам районов на аппаратном совещании поручено провести совещание с директорами школ, оперативно провести все конкурсы, держать вопросы на жестком контроле.

Прозвучала и тема повышения доходов населения. На заводах не хватает сварщиков и токарей, ощущается дефицит строителей, в том числе каменщиков. И это при том, что кладка одного квад­ратного метра кирпича стоит 18 тыс. тенге, а обучить специальности каменщика можно всего за два месяца.

«Человек может положить пять квадратных метров и заработать за день 90 тысяч тенге», – подсчитал Айдарбек Сапаров и поручил организовать краткосрочные курсы каменщиков.

Для сведения: почти 6% населения СКО зарабатывают ниже прожиточного минимума. Высоким остается уровень безработицы на селе. В 2023 году планируется создать 10 тыс. новых рабочих мест.