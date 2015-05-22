Вакцина против ВИЧ готовится к тестам на людях

Уже в 2016 году ученые из Института изучения СПИДа (IrsiCaixa) начнут испытания новой терапевтической вакцины против ВИЧ/СПИДа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.
Известно: в испытаниях должны принять участие 150–200 добровольцев. Вакцина на сегодняшний день успешно прошла испытания на мышах и макаках.
Суть эффективности вакцины в использовании механизма иммунного ответа, который наблюдается у небольшой группы людей (около 5%), имеющей иммунитет к ВИЧ-инфекции. Специалисты в данный момент занимаются производством образцов вакцины для экспериментов с людьми и проведения тестов, необходимых для получения одобрения от Испанского агентства по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения.
Ученые говорят, что всего один год уйдет на первую фазу испытаний вакцины на людях. За это время они должны проверить безопасность, эффективность и продолжительность действия вакцины. Вторая фаза продлится год – полтора. Ее смысл состоит в том, чтобы исследовать действие вакцины после отмены антиретровирусной терапии.