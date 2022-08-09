Вас все устраивает?

В небольшом кафе к нашему столику подходит администратор. Спрашивает, все ли нас устраивает. Дежурный вопрос, дежурный ответ. Через полчаса снова подходит, и снова с тем же вопросом. Думаю, может, она не про еду и обслуживание спрашивает? А вообще, о жизни…

Например, цены на билеты. Разве это может устраивать? Сколько лет пытаются развивать внутренний туризм, сделать крупные города центром притяжения. И спрос есть – билеты на поезд из столицы в Алматы распроданы на две недели вперед. А цены? В сентябре можно будет уехать чуть ли не в пять раз дешевле, чем в летние месяцы. С самолетами аналогичная история. Внутренние перелеты, причем не только между столицами, стоят порой больше, чем многие в месяц зарабатывают… Конечно, перевозчики говорят, что покупать нужно заранее, что повышенный спрос, и вообще, средние тарифы в Казахстане ниже в сравнении с европейскими перевозчиками…

А дорога Астана – Алматы? Дорога, о которой говорят не меньше, чем о ЛРТ. Последний раз проезжал по ней в 2019 году. Активно шла стройка. Спустя три года в каком статусе дорога? А ничего не изменилось: хорошая до Караганды, потом чуть-чуть плохая, потом очень плохая, а потом вообще одни объезды и съезды. Причем этот далеко «Не шелковый путь» востребован уже более 20 лет. С момента переноса столицы трафик растет постоянно. А дороги нет. Преступная мысль даже закралась: может быть, это железнодорожники ее по ночам ломают, чтобы спрос на их услуги не упал и билеты продолжали оставаться в цене? Это, пожалуй, единственные люди, кто заинтересован, чтобы дороги не было. Ведь даже уже обещано, что совсем скоро можно будет этот путь всего за 12 часов преодолеть. Быстрее, чем на поезде! Нет, без шуток, не может же так, чтобы и деньги были, и стройка шла, и все заинтересованы, а результата все нет и нет.

К сезонному росту цен на продукты мы привыкли. Ладно, сахар – все знают. Лук и рис – чемпионы по росту цен! Что могло случиться в мире, чтобы так подорожал лук? Цены на нефть подскочили, запретили экспорт или импорт, или майнеры перестали майнить лук и перешли все-таки на биткоины?!

Кстати, на неделе силовики арес­товали банду, силой принуждавшую айтишников незаконно добывать для них криптовалюту. Группа «криминально ориен­тированных лиц» и бывших осуж­денных оказалась не только много­численной, но и вооруженной. «Кошмарить» айтишников оказалось прибыльным делом – ферма приносила до полумиллиона долларов в месяц.

Медленная стройка важного и быстрая застройка ненужного – еще один фактор, который не может устраивать. Жаль, об этом спрашивает администратор в кафе, а не акимы, например. Озеро Талдыколь, как известно, «испарилось». А новый мост у нового вокзала, такой нужный, все никак не могут открыть. Его так долго строили, что когда про мост почти забыли, было объявлено об открытии. Еще один мост по проспекту Тәуелсіздік обе­щают открыть уже в следующем году. Но когда этот год наступит, кто знает наверняка?

Мосты – это на самом деле мелочи. И дороги, и билеты – все это пустяки. Что происходит с нашими детьми? И как такое в принципе возможно. Каждое лето – падения из окон. В этом году повторяющееся безумие стало настоящей ареной для героев. Кадры спасения выпадающих детей уже стали ставить под сомнение – слишком быстро все сообразили, что за такой сценарий можно получить квартиру в столице. Но погибший ребенок в детском саду – здесь каждое предложение не поддается объяснению. Женщина передала младшую дочь на круглосуточное пребывание в работающий без разрешительных документов частный детский сад на дому. За услуги не платила, к дочери не приходила более месяца. Ребенок имел многочисленные телесные повреждения.

Просто вслушайтесь: незаконный круглосуточный детский сад на дому, в котором бьют детей. Звучит как бесконечный кошмар, в котором тебя спрашивают, все ли тебя устраивает…