Вашингтонские договоренности открывают новые перспективы и для казахстанской экономики – азербайджанский эксперт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне, исторически важным достижением.

Фото из личного архива Заура Мамедова

Оно открывает новую эпоху для Южного Кавказа и создает дополнительные возможности для Казахстана – таким мнением в интервью поделился азербайджанский эксперт, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, подчеркнув, что договоренности не только закрепляют взаимное признание территориальной целостности, но и формируют основу для масштабной экономической и транспортной интеграции региона.

По мнению эксперта, Казахстан, сыгравший заметную роль в мирном процессе, сможет укрепить свои позиции в тюркском мире и расширить выход на международные рынки.

- Как вы оцениваете значимость мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне?

- Южный Кавказ со вчерашнего дня вступил в новую эпоху — эпоху процветания и мира. После начала боевых действий в 2020 году и проведения антитеррористических операций в Нагорной части Карабаха в сентябре 2023 года Азербайджан поднял свой флаг во всех городах Карабаха и Восточного Зангезура, реализовав тем самым международное право — право на суверенитет и территориальную целостность.

Мы знаем, что в течение долгих пяти лет велся диалог между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Переговоры проходили в разных форматах — при посредничестве России после подписания трехсторонней декларации между Россией, Арменией и Азербайджаном, а также при участии Европейского союза и прежних властей США. Однако каждый раз нам не удавалось достичь договоренностей по ряду тем.

Начиная с 2022 года Азербайджан предложил на стол текст договора, то есть сформулировал принципы переговоров. Таким образом был продолжен диалог о заключении мира между Азербайджаном и Арменией. Переговоры велись по трем основным направлениям: делимитация и демаркация границ, открытие Зангезурского коридора и транспортных путей, подписание мирного договора.

Я считаю, что вчерашняя встреча в Вашингтоне стала признанием сторонами территориальной целостности друг друга и началом новых отношений — новой страницы, несмотря на то, что некоторые силы в Армении и за пределами Южного Кавказа не слишком рады подписанным договоренностям. Но в конечном итоге новая страница должна быть открыта, а «армянский вопрос» — закрыт.

Кстати, на встрече и Никол Пашинян, и Дональд Трамп подвергались политическому давлению со стороны армянских реваншистов, обвинявших их в том, что они якобы не поднимают ряд ключевых вопросов — в частности, в отношении армян, покинувших Карабах, и памятников. Вчерашняя встреча показала, что реваншистские силы неправы, и что к переговорам нужно подходить рационально. Пашинян и Трамп ясно продемонстрировали: вопрос Карабаха закрыт, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана, а Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

Программа Никола Пашиняна заключается в том, что он говорит: нужно думать о реальной Армении, а не о мифах, которых не существует. Так или иначе, Вашингтонская встреча — большой прогресс для обеих сторон и всего региона. Мы надеемся, что процесс продолжится и в скорейшее время будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией, а также реализован Зангезурский коридор.

Перемирие между Арменией и Азербайджаном выгодно не только региону, но и вне региональным государствам: Казахстану, странам Центральной Азии, России, Ирану и другим. Они также получат огромные выгоды, включая открытие транспортных путей. Экономическая и гуманитарная интеграция региона будет развиваться ускоренными темпами, появятся новые проекты как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторе.

- Как это будет влиять на экономику и геополитику региона Южного Кавказа и соседних регионов?

- Понятное дело, что у каждого государства есть свои геополитические интересы, и некоторые страны воспринимают происходящее не слишком радостно. Но старые геополитические взгляды на регион пора забыть. Нужно смотреть на Южный Кавказ, Центральную Азию и Казахстан с новыми перспективами. Мир и процессы в нем очень динамичны. Мы видим серьезные изменения на пространстве Большой Евразии, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и, конечно, в районе Каспийского бассейна.

Выигрывает тот геополитический центр, который умеет налаживать отношения с помощью «мягкой силы» и дипломатических инструментов. Подписание вчерашнего договора не означает, что какие-то государства останутся в стороне или что отныне будет все новое в экономическом, военно-политическом смысле в регионе. Азербайджан придерживается позиции, что все государства должны извлекать выгоду.

Что касается Зангезурского коридора или «дороги Трампа», Азербайджану нужна была эта бесперебойная дорога, и мы это получили. По поводу присутствия на этой дороге США, это решение между Арменией и США, поскольку Западный Зангезур — юридически находится на территории Республики Армения. На территории Азербайджана не будет присутствия третьих сторон или международных акторов — реализацией транспортных путей займется сам Азербайджан.

Регион в перспективе получит значительное увеличение торговых объемов — как в двустороннем, так и в многостороннем формате по всем направлениям. Будет создан фундамент новых транспортных путей и коммуникаций, благоприятных для народов. В долгосрочной перспективе, в энергетике и вне ее, мы увидим крупные союзы и проекты между соседними государствами. Цель Азербайджана — интеграция, а не противопоставление. В регионе не должно быть геополитических интриг — он должен работать во благо народов и государств. Это не закрытие дорог и дверей для международных сил, а, наоборот, открытие возможностей и перспектив.

- Президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал мирное соглашение, достигнутое в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией. Стоит отметить, что Казахстан также внес свою посильную лепту в процесс, когда предложил Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел. Как вы определяете роль Казахстана?

- Касым-Жомарт Токаев — видный и рациональный политик. Всегда между Казахстаном и Азербайджаном существовали прочные отношения. После победы Азербайджана над Арменией и освобождения оккупированных территорий Казахстан, как и другие тюркские страны Центральной Азии, начали приезжать в Карабах и деоккупированные районы. Казахстан стал одной из первых стран, начавших гуманитарные проекты на освобожденных землях Азербайджана. Мы видели, как президент Токаев несколько раз посещал Шушу и другие территории, и его встречи с президентом Азербайджана всегда носили стратегический характер.

Вашингтонские договоренности открывают новые перспективы и для казахстанской экономики. Казахстан через Азербайджан и Грузию, а также через Азербайджан и Армению может выйти на Европу, Ближний Восток, юго-западную Азию и реализовывать свои энергетические проекты.

В последние годы Казахстан сталкивался с вызовами, связанными с войнами на пространстве Евразии, и имеет право на бесперебойный доступ к международным рынкам, прежде всего западным. Южный Кавказ — один из маршрутов для этого.

Казахстан — ведущая страна тюркского мира по своему географическому положению, экономическим и политическим возможностям, и вместе с Азербайджаном в рамках тюркских и других международных организаций может реализовывать национальные интересы.

Отрадно, что в последнее время военно-техническая интеграция между тюркскими государствами развивается: страны стали более суверенными и получили больше возможностей для маневра во внешней политике. Я уверен, что процветание Казахстана после нынешних событий продолжится по восходящей линии. Мы увидим новые проекты между Южным Кавказом, Казахстаном и Азербайджаном, что, безусловно, принесет пользу народу Казахстана.

Беседовал Марат Самедов

#переговоры #Азербайджан #Армения

