Свежий выпуск Важен вклад каждого 18 марта 2022 г. 3:05 Марат Азильханов, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучена программа политических реформ, что ознаменовало начало нового этапа государственного строительства нового Казахстана. Озвученные реформы стали в то же время логичным и масштабным продолжением кардинальных трансформаций, начатых Касым-Жомартом Токаевым с первых дней его президентства. Несомненно, инициативы казахстанского лидера станут базой для демократизации нашей страны и упрочения ключевого конституционного постулата о том, что источником власти является народ Казахстана. Помимо ключевых политических преобразований Глава государства акцентировал внимание на антикризисных мерах в условиях турбулентной ситуации в геополитике и геоэкономике. Президент заверил, что у Казахстана имеется необходимый запас прочности для преодоления масштабного кризиса. Казахстанский лидер продолжает давать ответы на самые злободневные вопросы. Касым-Жомарт Кемелевич показал, что слышит народ, так как все инициированные им реформы являются долгожданными. Президент вновь отметил, что главный наш сберегающий ресурс – это единство народа. Сплоченность народа не дала реализоваться самым трагическим сценариям во время январских событий. Единство нации является главным условием претворения в жизнь масштабных преобразований. «Вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще лучше», – подчеркнул Глава государства. Наш Президент призвал каждого гражданина стать строителем нового Казахстана. Мы все стоим на пороге масштабных перемен к лучшему. Сейчас как никогда нужна сплоченность народа для достижения этой понятной всем цели вместе, для преодоления этого пути вместе. Ассамблея народа Казахстана полностью поддерживает задачи нового Послания и примет активное участие в их реализации.