Важная миссия

14 июня Всемирный день донора крови. Актуальность этой темы с каждым годом возрастает параллельно с уровнем здравоохранения: для сложных хирургических операций требуется все больше донорской крови.

Научно-производственный центр трансфузиологии в столице – государственное предприятие, подведомственное Министерству здравоохранения. На его базе на регулярной основе совместно с акиматом Астаны проводится немало мероприятий, направленных на развитие донорства крови.

Это ведущая организация в службе крови республики. И именно сюда мы отправились, чтобы не только получить информацию о том, как обстоят дела с донорством крови, но и самим внести вклад в это благое дело.

Сегодня в Казахстане количество донаций составляет порядка 237 тыс. в год (по данным 2022 года). Существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, поскольку она хранится ограниченный период времени – 42 дня, а ее компоненты, в частности тромбоциты, всего семь дней. Самый большой срок годности у плазмы – три года.

Нужно отметить, что донором крови я стала впервые. И таких «новичков» приходит сюда каждый день немало. В целом в Казахстане ежегодно происходит около 380 тыс. переливаний крови. Она в первую очередь нужна для женщин с послеродовыми осложнениями, для детей с тяжелой анемией, людей, получивших травмы в результате несчастных случаев, и многих пациентов, которым проводятся хирургические операции, а также тех, кто страдает онкологическими заболеваниями. Кроме того, кровь необходима для регулярных переливаний людям с гематологическими заболеваниями.

Ежедневно столичные больницы отправляют заявки в Научно-производственный центр трансфузиологии.

– Мы работаем только с больницами, занимаемся заготовкой донорской крови. Наш центр обеспечивает донорской кровью 23 клиники в Астане. В год делаем около 40 тысяч донаций. В среднем необходимо, чтобы ежедневно приходили 120–150 человек. В этом случае будут пополнение банка и обеспеченность на 100%, – говорит заведующая отделением комп­лектования донорских кадров Научно-производственного цент­ра трансфузиологии Айгерим Сагамбаева.

Мое решение прийти и пополнить своей кровью донорский банк было осознанным. Любопытно стало и испытать на себе, как происходит данный процесс. Все оказалось не так сложно.

На входе тебя встречают медицинские работники и дают анкету, которую потенциальный донор должен заполнить, ответив «да» или «нет» на различные вопросы. В частности, спрашивается, принимал ли человек алкоголь за последние 48 часов, лекарства в последний месяц, удалял ли зубы за последние 10 дней, делал татуировки, пирсинг, иглоукалывание, инъекции за последние четыре месяца. Есть вопросы интимного характера, такие как беспорядочные половые связи с гетеро- или гомосексуальными партнерами, плата за услуги сексуального характера за последние 12 месяцев. Спрашивается также об употреблении наркотиков, пребывании в местах лишения свободы, в странах тропического и субтропического климата и многое другое.

Все эти вопросы задаются не случайно, и, конечно же, отвечать на них нужно правдиво, ведь для доноров есть определенные показания.

– Донором крови может быть человек, достигший 18 лет, весом не менее 50 килограммов и не имеющий противопоказаний, которые бывают временными и постоянными. Список большой. К самым распространенным временным отводам относится прием алкоголя, в этом случае человек может сдать кровь только через два дня. Если переболел острой респираторной инфекцией, то через две недели, а если ангиной, то через месяц. Если удалял зуб, то сдать кровь он может через 10 дней, а если делал татуировку – через четыре месяца. Постоянные или абсолютные отводы – это гипертоническая болезнь II–III степени, ишемическая болезнь сердца, имеющиеся или перенесенные злокачественные новообразования, псориаз, витилиго. Донорами крови не могут быть больные гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией, сифилисом, туберкулезом, – рассказывает Айгерим Сагамбаева.

Полный список противопоказаний есть на сайте Научно-производственного центра транс­фузиологии SPCT.KZ (раздел «Донорам»). А после того, как человек совершил донацию, на вышеуказанном сайте, в разделе «Личный кабинет», он может посмотреть свои анализы и какие были донации.

Итак, заполнив анкету, нужно пройти в регистратуру, где потенциального донора зарегистрируют и внесут в электронную базу. Если нет противопоказаний, в том числе и по данным, которые передают городские больницы, то желающего пожертвовать свою кровь отправляют в лабораторию.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, на стенах можно увидеть фотографии доноров, которые уже удостоились нагрудного знака Министерства здравоохранения «Денсаулык сақтау саласына қосқан үлесі үшін». Он вручается тем, кто сдал кровь более 40 раз, а также 70 и более раз плазму либо тромбоциты. В Астане насчитывается 18 почетных доноров, среди кандидатов в этом году еще трое.

В лаборатории берут анализы – определяют группу крови и резус-фактор, уровень аланинаминотрансферазы (анализа печеночного показателя) и гемоглобина. Далее потенциальный донор направляется к врачу, который собирает анамнез жизни и заболеваний, а также проводит конфиденциальную беседу на предмет выявления факторов риска, измеряет ант­ропометрические показатели – вес, рост, температуру, артериальное давление. Если все в порядке, то человека допускают к процедуре донации. Но преж­де предложат чай, печенье и конфеты.

Когда донор подкрепится, он проходит в зал донаций, где у него возьмут кровь. Перед тем как лечь на удобную кушетку, ему показывают и при нем вскрывают гемакон для забора крови. Врачи уверяют, что при сдаче и переливании крови «заразиться нереально».

Во время всех медицинских манипуляций используются только одноразовые инструменты и комплектующие материалы, что гарантирует отсутствие риска заражения инфекционными заболеваниями. В целях обеспечения безопасности при лабораторном исследовании донорской крови применяется двухэтапный скрининг методом ИФА и ПЦР с использованием полностью автоматизированных аналитических систем закрытого типа, что соответствует международным стандартам и исключает влияние человеческого фактора на результат исследования.

В Научно-производственном центре трансфузиологии самые высокотехнологические аппараты, которых нет даже во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. А во всех центрах крови Казахстана применяются эффективные аппаратные методы заготовки донорской крови и ее компонентов – донорский плазмаферез, цитаферез (заготовка клеток крови – эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов, периферических стволовых клеток).

Процедура донации оказалась весьма быстрой – около семи минут. Банк крови пополнился и моей: 450 мл второй группы отрицательного резус-фактора. Физическое самочувствие было хорошее, а психологическое состояние еще лучше – ведь прошло всего семь минут, а я, возможно, кому-то спасу жизнь!

Безвозмездно – значит безопасно

После донации донор идет в кассу, где его ждет, помимо гематогена, небольшое денежное поощрение на сумму 0,25 МРП, а это 863 тенге. Сумма, конечно, символическая.

– Мы бы хотели, чтобы размер поощрения увеличился, и этой суммы хватало хотя бы на питание и на такси обратно. В некоторых странах за донацию крови выплачивают огромное вознаграждение. Я недавно была в Санкт-Петербурге на обучении, и там донорам крови платят 1 700 рублей, за тромбоциты – от 3 000 до 10 000 рублей, а за плазму – 3 000 рублей. Хотя в целом донорство должно быть безвозмездным, в развитых странах, где сильны традиции волонтерства, так именно и происходит, – рассуждает Айгерим Сагамбаева.

Она гордится казахстанцами, которые, несмотря на такое небольшое поощрение, приходят и сдают кровь. Безвозмездные доноры, добровольцы, целые коллективы организаций и предприятий столицы вносят свой неоценимый вклад, благодаря чему дефицита донорской крови в Астане и в Казахстане нет. Все заявки больниц выполняются вовремя.

Есть первичные, повторные и регулярные доноры. Последние – это те, кто сдавал кровь три и более раз в течение 12 месяцев, и таких в Астане ежегодно около 3 тыс. человек. Вознаграждение для всех одинаковое.

Самые «безопасные» доноры, по словам Айгерим Сагамбаевой, это безвозмездные, потому что они приходят из благих целей, а не за деньгами.

– Преследуя какую-то выгоду, люди могут что-то скрывать. К примеру, свои заболевания, что чревато осложнениями после донации, – отмечает специалист.

К слову, помимо 863 тенге, донор получает на руки анализы, что тоже бонус, поскольку в некоторых организациях требуют медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С, сифилис. Пройти данные анализы платно, согласитесь, сегодня недешевое удовольствие.

Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, в дни медицинского обследования, донации крови и ее компонентов донор освобождается от работы с сохранением за ним средней заработной платы. Также донору на безвозмездной основе предоставляется дополнительно один день отдыха с сохранением средней заработной платы, который может быть присоединен к ежегодному трудовому отпуску.

После сдачи крови рекомендуется в этот день избегать физических нагрузок, не употреблять алкоголь и не посещать баню. Обильно и регулярно питаться, пить повышенное количество жидкости в течение недели.

Гуманно и полезно

Многочисленные исследования доказывают, что донорство – полезно, так как кровь «омолаживается» за счет стимуляции системы кроветворения, обусловленной кровопотерей: человек сдал кровь, и его организму поступает сигнал – пора обновляться. Также это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, укрепление иммунной системы.

– В организме нет такой функ­ции, как «донация крови», по­этому данную процедуру он воспринимает как кровотечение. У тех, кто регулярно сдает кровь, организм уже натренирован: если случится какое-то происшествие и у человека откроется кровотечение, он быстрее восстановится, – говорит наша собеседница.

Полное восстановление состава крови в организме донора происходит через 30–40 дней. При этом для разных компонентов сроки варьируются. Эритроциты восстанавливаются в течение четырех-шести недель, а лейкоциты и тромбоциты – к концу первой недели. Плазма – в течение одного-двух дней.

И хотя процесс восстановления не длительный, между донациями должно пройти два месяца.

Кровь – самое ценное из того, что человек может отдать себе подобному. Слово «донор» происходит от латинского donare – дарить. Эти люди дарят жизнь и не одну, ведь из крови выделяются эритроциты, тромбоциты и плазма, которые могут быть использованы отдельно для пациентов с определенными заболеваниями.

– Каждому желающему сдать безвозмездно кровь мы всегда говорим: «Добро пожаловать!» – говорит Айгерим Сагамбаева. – Организм человека уникален, после донации крови все восстанавливается, донор ничего не теряет. При этом можно помочь людям с пользой для себя. Я сама 12 лет являюсь донором и всегда, когда сдаю кровь, ухожу с ощущением, что сделала добро и кому-то спасла жизнь. Это классно!