Важная площадка для диалога

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Ализодэ Сухроб, заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан:

фото Игоря Бургандинова

– Руководство Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Таджикистана выражает признательность и глубокое уважение организаторам II Цент­рально-Азиатского медиафорума. Мы искренне рады находиться в прекрасной столице Казахстана – городе Астане – и принимать участие в этом важном мероприятии.

Центрально-Азиатский медиафорум является важной площадкой для расширения взаимодействия между средствами массовой информации, медиаорганизациями региона, для обсуждения актуальных вопросов и проблем, связанных с глобальными вызовами, которые волнуют все мировое сообщество.

В плане исследования роли медиа в формировании общественного мнения в одном из своих выступлений Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что опыт нашей страны показывает: газеты и журналы, телевидение и радио могут активно содействовать решению существующих проблем. Ибо общество нуждается в информации о деятельности государственных органов и в целом всех ветвей власти, это является одной из основ свободного демократического общества.

В плане расширения взаимодействия Комитет по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан наладил сотрудничество в сфере телевидения и радио со многими странами мира, в том числе с медиаорганизациями стран Центральной Азии.

#СМИ #медиа #медиа-форум

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