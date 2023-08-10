Важная тренировка

Учения организовали по горячим следам алматинской ЧС, когда пожар охватил 16-этажный жилой дом в микрорайоне «Аккент». Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, главной задачей была отработка действий по эвакуации жильцов и тушению огня.

По легенде на номер «101» поступил звонок, что из квартиры на третьем этаже многоэтажного дома валит дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили в подъезде сильное задымление, жильцы в окнах и на балконах просили о помощи. Бойцы запросили по рации дополнительные силы и приступили к эвакуации, используя защитные капюшоны.

– Для людей, изолированных на третьем этаже, развернули «куб жизни», – рассказали в департаменте. – С верхних этажей снимали с помощью автолестницы и автоколенчатых подъемников. Одновременно из подъезда удаляли дым и тушили очаг пожара.

К учениям привлекли полицейских, оцепивших место происшествия, а также врачей Центра медицины катастроф. Спасенных жильцов разместили в вахтовке и следом во временном пункте. Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин, при тушении высотных домов и зданий необходимо учитывать возможное развитие негативных сценариев. Важно отработать каждое действие.

– Мы постоянно напоминаем о правилах поведения в случае бытового пожара, – отметил заместитель начальника ДЧС. – Важно не паниковать, обратиться по экстренным номерам, предупредить соседей, отключить электричество и спускаться только по лестнице. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. Если выход отрезан, нужно заделать щели в дверях мокрыми тряпками и ждать спасателей в безопас­ной зоне – на балконе, лоджии или кровле дома.