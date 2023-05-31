Важные старты

Соревнования продолжают лучшие традиции Спартакиады народов СССР, которая обычно проводилась в пред­олимпийский год. Вот и на сей раз символический огонь республиканских состязаний зажжен в преддверии XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу и Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Торжественная церемония прошла на центральном городском стадионе, где поприветствовать участников собрались не только те, кто имеет дело с Его Величеством Спортом, но и госслужащие, общественные деятели, учащаяся молодежь, пенсионеры, жители города.

В соревнованиях разыграют комплекты медалей по 27 видам спорта: греко-римской борьбе, настольному теннису, таэквондо, легкой и тяжелой атлетике, триатлону, пулевой и стендовой стрельбе, фехтованию, спортивной гимнастике, вольной борьбе, велоспорту, гребле на байдарках и каноэ, боксу, баскетболу, гандболу, стрельбе из лука, плаванию и другим. По трем из них (волейболу, водному поло и дзюдо) соревнования пройдут в самом Таразе, по остальным – в других областях республики.

По итогам спартакиады будут подведены итоги работы спортивных организаций, определены сильнейшие атлеты по летним видам спорта, которые войдут в состав национальных сборных страны, а также выявлены кандидаты для учас­тия в лицензионных отборочных турнирах и официальных международных соревнованиях, в том числе предстоящих Олимпийских играх.