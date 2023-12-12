Вдохновленные творчеством

В холле Западно-Казах­станского центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али выставлено более 70 картин любителей живописи. Графика, мас­ло, акварель – техники и жанры разные, но все работы объединяет одно: они написаны по мотивам произведений выдающегося земляка. Природа, быт, традиции, семейные ценности – через краски и линии зритель будто читает строчки любимых стихов, слышит детский смех, топот табуна лошадей, мелодии домбры...

Конкурс художников «Ой орманы» – первый этап проекта «Қадыр – қазына». Лучшие работы выб­рали в двух возрастных группах. Первое место присуждено Мэлсу Отарову. Его картина по мотивам стихотворения «Балалықсыз балалық» показывает быт казахских аулов, когда на плечах сельских детей с раннего возраста лежали многие обязанности по хозяйству, воспитанию младших. Среди детских работ лучшим признан рисунок «Қаладағы қартайғаң ат» ученицы 6-го класса из Акжаикского района Айзере Жаксыгали. Гран-при конкурса присудили работе Бекжана Жумабаева по произведению «Әжейлердін өркеші».

– Этот масштабный проект был разработан для всесторонней популяризации творчества поэта, – говорит директор Центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али Серик Токмамбетов. – Весь декабрь будут проходить различные мероприятия как на областном, так и на республиканском уровне.

По словам методиста цент­ра Айгерим Шотпановой, уже состоялся конкурс песен на стихи поэта. До конца декабря пройдут областные конкурсы чтецов и исполнителей. В фес­тивале спектаклей по произведениям Кадыра Мырза Али примут участие театры из разных регионов страны. Свои работы на суд жюри представят и мобилографы. А конкурс среди композиторов поспособствует рождению новых песен на стихи любимого поэта.

Кадыр Мырза Али (Мырзалиев) родился 5 января 1935 года в поселке Джамбейты (ныне Жымпиты) Западно-Казах­станской области. Свое первое стихотворение он написал в 11 лет, а уже в 19 начал публиковаться в республиканском журнале «Пионер». Его перу принадлежат десятки поэтичес­ких сборников, литературно-критических и детских книг. Он автор свыше двухсот песен и один из четырех соавторов текста первого гимна Казахстана. Кадыр Мырза Али перевел на казахский язык произведения русских, литовских, итальянских, французских авторов, стихи Овидия и Руми Джалаледдина.