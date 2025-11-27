Вечно новый мир классики

В Шымкентском городском театре оперы и балета прошла долгожданная премьера оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», над которой работали известные зарубежные постановщики.

фото предоставлено театром

Режиссером спектакля выступил Яннис Коккос. Работавший на лучших мировых сценах, включая Мариинский театр, он впервые взялся за постановку «Ромео и Джульетты», хотя давно питает к этой опере особую любовь. Яннис Коккос подчеркивает: его подход – абсолютная верность стилю.

– Мои спектакли классические, я стараюсь ставить классику без современных дополнений, – говорит режиссер. – Важно, чтобы люди задумывались над серьезными вещами. Любовь, страсть, ненависть – все это актуально во все времена.

В каждой опере он стремится раскрыть вечные темы и одновременно подчерк­нуть современные смыслы. Работа в Шымкенте стала для маэстро особым открытием, и вот почему.

– Здесь другие люди, другие традиции, другой стиль работы, – отмечает Яннис Коккос. – Мне было интересно это узнавать. Молодым артистам порой было нелегко, но они горели желанием – и результат, уверен, получился достойным.

Художественную концепцию подчеркивает и визуальная сторона постановки. Костюмы и декорации, созданные художником Анн Везиа, соединяют историческую подлинность с современным прочтением, создавая яркое и живое сценическое пространство.

Партию Джульетты исполнила молодая солистка театра Салтанат Жумадильдаева, выпускница Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Для нее этот спектакль стал первой большой ролью.

– Когда я узнала, что буду петь Джульетту, была безмерно счастлива, – признается она. – Мне повезло дважды: первая главная роль и первая работа с иностранными постановщиками. Это огромный опыт – и сценический, и жизненный.

Изучение партии заняло у солистки почти пять месяцев. Наибольшие трудности вызвал французский текст: запоминание, произношение, вокальная пластика языка. Но всегда рядом были переводчики, которые помогали, давали транскрипции.

Постановка стала результатом четырехнедельной работы артистов и приглашенной творческой группы специа­листов. Ассистент режиссера Стефан Гроглер подчеркивает, что его главная задача состояла в том, чтобы раскрыть потенциал солистов.

– Мы приезжаем со своим творческим багажом, но адаптируем его к местным условиям, где иные традиции и образ жизни, – подчеркивает Стефан Гроглер. – Каждый новый театр – как новый мир, который мы открываем.

Важную роль в создании спектакля сыграла хореограф Натали Ван Парис. Четыре танцора, участвующие в постановке, создают некий метафизический слой и усиливают драматический эффект сцен.

В постановке заняты 19 солистов, хор из 35 человек и оркестр театра.

