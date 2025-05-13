Вечно живые

Культура,Свет Победы
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

К 80-летию Великой Победы Карагандинский драматический театр им. К. С. Станиславского подарил зрителям премьеру лирической драмы «Летят журавли».

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В ее основе – бессмертная пьеса советского драматурга и сценариста Виктора Розова «Вечно живые». Нам она знакома по советскому фильму, вышедшему на экраны в 1957 году. Это история двух влюб­ленных – Бориса и Вероники. Парень уходит на фронт, где погибает от вражес­кой пули, спасая товарища. А девушка, не зная об этом, ждет его, проходя во имя любви испытания войной, потерей родных и браком с подлым человеком.

– Работая над спектаклем, я понимал, что зрители будут сравнивать его с фильмом «Летят журавли». Это неизбежно, – отмечает режиссер-постановщик Денис Цветков. – Но наш спектакль – это наше прочтение пьесы Виктора Розова. Я не зря выбрал такой жанр, как лирическая драма. «Летят журавли» – это произведение не столько о войне, сколько о нравственных ценностях. Оно перешагнуло через свое время. Сейчас люди сталкиваются с такими же вопросами, как и 80 лет назад, – о долге, о чести и о том, как и что делать, если ты допустил ошибку и совершил подлость.

Роль Вероники исполнила молодая актриса Алена Звонова. Ей удалось воплотить образ девушки из 40-х годов прошлого века, которая из-за войны потеряла все самое дорогое – родителей и возлюбленного.

– Мне было сложно вживаться в роль, – признается актриса. – Война сломала судьбу Вероники. Девушка, которой только исполнилось 18 лет, осталась одна, лишившись всех, кого она так сильно любила. Я думаю об этом каждый раз, когда выхожу на сцену, начинаю сопереживать своей героине.

Роль возлюбленного Вероники исполнил Павел Кондратьев. Образ его сестры Ирины и двою­родного брата Марка на сцене
воплотили Людмила Васильченко и Вадим Ахметов. Отца Бориса и его бабушку сыграли Алексей Браилко и Ирина Немцева.

#День Победы #спектакль #премьера #Летят журавли

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