Ведутся поиски

На брифинге в Астане представитель МВД рассказал о результатах оперативно-розыскной деятельности.

Так, статистика говорит, что с начала текущего года силами полиции задержаны 416 преступников, среди которых четверо совершили убийство, а еще 24 причастны к разбойным нападениям и грабежам.

Однако бывают и случаи, когда злоумышленнику удается скрыться за границей. Тогда, как пояснил старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиции МВД РК Куаныш Ибрашев, их объявляют в международный розыск. В дальнейшем наши правоохранительные органы сотрудничают с органами государств – участников СНГ, а также Интерполом, куда входят 195 стран. На сегодня за пределами Казахстана установлены и задержаны 15 преступников, в том числе скрывавшийся более двадцати лет за совершение убийства.

В 2023 году в органы поступило порядка 1 600 сообщений о без вести пропавших, из них 596 являются несовершеннолетними.

– На их поиски затрачиваются огромные средства и время, так как многие скрываются умышленно, – отметил Куаныш Ибрашев. – В большинстве случаев потерявшихся удалось найти в кратчайшие сроки. В поиске людей принимают активное участие волонтерские организации.