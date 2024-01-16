Век живи – век учись

Skills Еnbek запущена в 2021 году. Как поясняют разработчики в лице Министерства труда и социальной защиты населения и АО «Центр развития трудовых ресурсов», их цели – создание условий для непрерывного развития навыков, стимулирование карьерного роста, продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Платформа является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг).

– Это означает, что авторы могут размещать свои курсы, делиться знаниями и опытом, а любой гражданин может пройти обучение и получить сертификат об успешном освоении навыков, – поясняет руководитель управления департамента развития онлайн-обучения АО «ЦРТР» Венера Бидахметова.

Например, только за прошлый год 145,5 тыс. граждан прошли обучение и получили сертификаты. Всего же на Skills Enbek зарегистрировались 355 тыс. казахстанцев.

Добавим, что на Skills Enbek в рамках проекта «Серебряный возраст» для дальнейшего трудоустройства новым навыкам могут бесплатно обучиться граждане старше 50 лет. Им доступны более 130 курсов по сельскому хозяйству, а также финансам, образованию, социальному обслуживанию, маркетингу и туризму, информационным технологиям, энергетике. В 2023 году на платформе зарегистрировались более 5,4 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 3,9 тыс.

Популярностью пользуются такие направления, как IT и телекоммуникации, сельское хозяйство, smart skills (гибкие навыки), проживание и питание, финансы и бухгалтерский учет. Наиболее востребованными курсами по количеству пользователей, получивших сертификаты за 2023 год, являются «Птицеводство. Выращивание бройлеров», «Выращивание лимона в теплицах», «Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы», «Кассир», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении».

– Я выбрала курс на казахском языке «Медиа және коммуникация саласының өкілдеріне арналған кіріспе курс», – говорит 25-летняя Назгуль Алибаева. – Я работаю в сфере медиа, и для меня важно получить базовые знания и быть в курсе всех тенденций.

Сейчас Назгуль имеет полное представление о деятельности пресс-секретарей, что очень помогает в ее работе. К слову, после прохождения обучения можно и самому стать автором.

– Большое количество бесплатных курсов для повышения квалификации и получения знаний очень привлекательно для меня, а возможность размещения курсов уже как автора может стать хорошим инструментом в будущем для заработка, – отметила она.

Авторы, желающие поделиться своими знаниями, могут предоставлять как бесплатные, так и платные курсы. Они сами определяют и устанавливают их стоимость. Для этого разработчики предусмотрели онлайн-калькулятор, который поможет сделать предварительные расчеты.

Однако отметим, что в отборе приоритет отдается курсам, где обучают навыкам, востребованным сегодня на рынке труда. Все загруженные автором материалы проходят проверку модераторами.

– К контенту курса выдвигается ряд требований: уместность и своевременность информации, ее доступность и понятность, соответствие контента курса заявленной тематике, отсутствие орфографических и стилистических ошибок, недопустимы материалы, содержащие информацию, противоречащую законодательству Республики Казахстан, – пояснила Венера Бидахметова.

С момента запуска Skills Enbek авторы опубликовали 294 курса по различным направлениям, из них 234 – бесплатные. Продолжительность обучения на некоторых курсах может занять буквально час, самые долгие доходят до 72 часов. Таким образом, являясь частью цифровой экосистемы в сфере занятости, платформа предоставляет обучающимся возможность автоматического внесения полученного сертификата и навыков в их резюме на электронной бирже труда (Enbek.kz).

– Потенциальный работодатель может ознакомиться с сертификатами и навыками соискателя, что облегчает принятие решения о дальнейшем сотрудничестве и позволяет приглашать на работу наиболее подходящих кандидатов, – отметила руководитель управления.

База курсов постоянно расширяется. Так, в 2023 году был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с международной образовательной платформой Fluent Education, Фондом социального развития Назарбаев Университета, Яндекс Казахстан, Казахстанской академией перевода, НАО «Казахстанский институт общественного развития», IT-школой TestIT и другими организациями.