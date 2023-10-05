Вторым финишировал казахстанец Алексей Луценко
Спортсмены из Казахстана заняли два первых места в групповой гонке в велошоссе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
По информации НОК, казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР). Он одержал победу в групповой гонке (207,7 км).
Отмечается, что Федоров поддержал отрыв Алексея Луценко. Более 80 километров гонщики удерживали лидерство и вместе финишировали.
Первым был Евгений, а Алексей - вторым. Их время составило 4:25:29.
Третьим стал монгол Жамбалцамц Саинбаяр - 4:31:11.
Таким образом, казахстанские велогонщики положили в копилку команды Казахстана шестую золотую и двенадцатую серебряную медали, добавили в НОК.