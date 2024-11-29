Верен своему делу

Профессия офицера была и остается одной из самых почетных, но в то же время и одной из самых тяжелых, требующей от человека безграничной преданности избранному делу, а также мужества и терпения. Именно эти качества всегда были присущи лучшим представителям офицерского корпуса войск правопорядка

Настоящий офицер – это человек, который предан своей Родине и наделен чувством ответственности. Безусловно, к их числу относится ныне командир 1 батальона оперативного назначения воинской части 6506 майор Алмас Кусаинов.

Родился Алмас Корпешович 19 сентября 1991 года в селе Аксу Шалакынского района Северо-Казахстанской области. Вырос он в многодетной семье, где родители были примером трудолюбия и ответственности. Отец Алмаса Корпеш Сагдиевич является ветераном органов внутренних дел. Поэтому сомнений при выборе профессии у Алмаса не возникло.

Наш герой служит уже 15 лет. На этот путь он ступил в 2009 году, когда после окончания одиннадцатого класса, поступил в Высшее военное училище Внутренних войск МВД РК в городе Петропавловск (ныне Академия Национальной гвардии), где получил специальность «командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы».

- В 2009 году я принял присягу и с тех пор служу на благо Отечества. За эти годы ни разу не пожалел о своем выборе. Да, наш ратный труд нелегок, но я каждый день чувствую, что приношу пользу стране, - делится офицер.

Окончив высшее военное учебное заведение с отличием в 2013 году новоиспеченный лейтенант был распределен в воинскую часть 6506 в городе Шымкент, где проходил службу на должности заместителя командира 4 роты оперативного назначения по воспитательной и социально-правовой работе. Командиры сразу же заметили в нем добросовестного и исполнительного офицера и спустя два года его назначили на вышестоящую должность командиром 5 роты оперативного назначения этой же бригады.

Далее в 2018 году он был переведен в воинскую часть 6654 которая расположена в поселке Каракемер Алматинской области, где проходил службу на должности начальника штаба – первого заместителя командира батальона оперативного назначения. Здесь же в 2020 году ему за добросовестное исполнение служебных обязанностей было присвоено воинское звание майор досрочно.

Назначение на любые должности он воспринимал как приказ, и беспрекословно, не ссылаясь на личные и семейные проблемы, следовал к новому месту службы, сразу же вникая в работу и полностью отдавая ей все свои знания, умения и опыт.

С сентября 2021 года является командиром 1 батальона оперативного назначения воинской части 6506 в Шымкенте. Вверенный ему батальон охраняет общественный порядок на улицах вышеназванного города.

Если обратиться к недавнему прошлому, то весной этого года батальон под руководством АлмасаКорпешовича участвовал в ликвидации последствий паводков на западе страны.

- В непростое для нашей страны время мы все вместе мобилизовали силы и средства. Мой батальон в составе ВОРеза нашей бригады быстро прибыл на запад страны для оказания помощи жителям, пострадавшим от паводков. С гордостью скажу, что мы полностью выполнили все поставленные перед нами задачи, - рассказал майор Алмас Кусаинов.

Солдаты в своем командире ценят не только профессиональные качества. Но и его личность, ведь Алмас Корпешович не только уверенный в себе, целеустремленный, успешный офицер, но и эрудированный и начитанный. Добродушное отношение к подчиненным, принципиальность, честность, умение точно и в срок выполнять приказы вышестоящего руководства, стремление к самообразованию являются отличительными чертами майора Кусаинова среди сослуживцев.

Кроме того, Алмас Корпешович прекрасный семьянин, вместе с супругой Жансаей воспитывают двоих детей: сына Айбатыра и дочку Айсафи. Семейная пара живет в браке уже семь лет. Как истинная жена офицера, Жансая всегда рядом с мужем, поддерживает его во всех начинаниях. Куда бы они не переезжали, как многие жены офицеров, она создает в семье уют, тепло и взаимопонимание. Так и идет по жизни, освещая путь своей любовью и поддержкой. Самое важное, считает женщина, – любовь к своим детям, искренний интерес к их жизни.

За годы супружеской жизни их очаг только креп. Они до сих пор смотрят друг на друга любящими глазами, верят и поддерживают в любую минуту