Верховный суд США разрешил американцам носить оружие в общественных местах

Верховный суд США отклонил закон, который ограничивал ношение скрытого огнестрельного оружия в общественных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

"Шестеро из девяти судей Верховного суда США решили, что ограничения на ношение оружия в людных местах влекут за собой нарушение Второй поправки к Конституции страны, гарантирующей право граждан на ношение и законное применение оружия", - говорится в сообщении.

Знаменитая Вторая поправка вступила в силу в декабре 1791 года, и в последнее время вызывает все больше дискуссий.

Демократы, в том числе и нынешний президент страны Джо Байден, неоднократно предпринимали попытки ограничить права американцев на приобретение и ношение оружия, однако мощное лобби производителей и торговцев, состоящее по большей части из республиканцев, так и не позволило им этого сделать, пишет Kp.ru.

Согласно статистике, у гражданского населения в США на руках имеется свыше 395 миллионов единиц огнестрельного оружия, а на каждого гражданина страны приходится 1,24 "ствола" - это самый высокий показатель вооруженности в мире, отмечает издание.