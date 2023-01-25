Вернули государству

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Кадиша Ныгмет

По итогам прошлого года, благодаря работе органов прокуратуры, защищены интересы государства на почти 35 млрд тенге.

По сведениям Генеральной прокуратуры, в 2022 году прокуроры приняли участие в рассмотрении судами свыше 20 тыс. гражданских и административных дел. По их ходатайствам и протестам в соответствии с законом приведено 313 судебных актов. Защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге.

По актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан. Так, по 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге.

Также после вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Шадие­ва О. К. вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге. Через высшую судебную инс­танцию отстояли законность и уведомления Министерства энергетики об уплате ТОО «Жаикмунай» в бюджет штрафа в размере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств.

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено девять судебных актов. К примеру, Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО «Стройастес» налогов на 859 млн тенге. Еще по ряду дел по протестам Генеральной прокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

«В результате по актам прокурорского надзора сформирована единообразная судебная практика по гражданским и адми­нистративным делам. Работа в данном направлении продолжается», – проинформировала пресс-служба ГП РК.

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