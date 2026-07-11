Более 300 семей приняли участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» в Астане

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Победителей чествовали на торжественной церемонии в столице

Фото: Акимат Астаны

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы», направленного на поддержку и популяризацию семейных ценностей, передает Kazpravda.kz.

В этом году на участие в конкурсе поступило 306 заявок от жителей столицы. Наибольшее количество представили семьи района Алматы - 60. От района Нура поступили 56 заявок, Есиль - 54, Сарайшык - 52, Сарыарка - 51, Байконыр - 33.

«Как отметили члены жюри, работа конкурсной комиссии оказалась непростой и очень ответственной. Каждая семья заслуживает признания, ведь за ее достижениями стоят годы совместного труда, взаимной поддержки и верности семейным ценностям. Поэтому определить победителей было нелегко», - сообщили в акимате Астаны.

Организаторы конкурса поблагодарили всех участников за активную гражданскую позицию, достойный пример крепких и дружных семейных отношений, а также вклад в укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

#конкурс #семья #ценности

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