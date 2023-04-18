Вернуть забытое «зеленое» старое

Порядка ста человек из числа экоактивистов и сотрудников жилищно-коммунального ведомства при содействии 10 единиц техники на территории в три гектара собрали в общей сложности 80 тонн мусора.

К сожалению, это место заброшено уже давно. А более сорока лет назад оно было одним из самых красивых в городе и славилось буквально по всей стране. Юннаты ухаживали за огромным плодовым садом, самостоятельно растили в теплицах урожай. Оранжерея утопала в цветах десятков различных растений. В 90-х все пришло в запустение: сейчас о славных временах напоминает лишь скелет большой теплицы и пни…

– В 80-х годах, будучи школьниками, мы все проходили практику на этой станции, – поделилась яркими воспоминаниями участница субботника Динара Бакирова. – Мы сажали в оранжерее тропические растения, вплоть до бананов. В саду росли яблони Сиверса, груши, малина, смородина. Мы научились правильно ухаживать за различными цветами и растениями. Был и живой уголок, где дети кормили животных и птиц, освоили процесс доения коров, кобылиц и коз. Представьте, какой это был замечательный опыт для городских ребят! Не говоря уже о том, что собранный своими руками богатый урожай мы раздавали в детские дома, дом престарелых, лакомились сами плодами своего труда.

Динара Сериковна руководит созданным в феврале нынешнего года филиалом ОО «Kaz Eco Patrol» области Жетысу. Экоактивистка и ранее на добровольных началах занималась уборкой разных территорий. А после знакомства с деятельностью респуб­ликанского экопатруля, ведущего всестороннюю «зеленую» работу, было решено развивать движение в Семиречье.

– Мы возрождаем идею создания городских государственных питомников как это было ранее, – рассказал о планах лидер республиканского ОО «Kaz Eco Patrol» Тимур Елеусизов, который также принял участие в талдыкорганском субботнике. – Здесь необходимо возродить экопарк, ведь это очень нужное и полезное место как для досуга горожан в целом, так и для экологического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

Одной уборкой дело не закончится, заверили и городские власти. В середине мая запланировано начать восстановительные работы, на что в местном бюджете предусмотрено 175 млн тенге. По словам заместителя акима Талдыкоргана Диаса Ахметкалиева, в первую очередь идет работа по возвращению 1,8 га земель питомника, находящихся в частных руках, на баланс города. А после проведения соответствующего конкурса начнется строительство трех теплиц с высадкой первых цветов и деревьев.