Верны присяге и боевому братству
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Беседовала Мереке Аульбекова
Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Казахстанские офицеры и солдаты, исполнявшие интернациональный долг, проявили верность присяге Родине, показали пример мужества на поле боя. О том, чем сегодня живут участники этих грозных событий, – в интервью с ветераном войны в Афганистане, государственным и общественным деятелем, председателем Ассоциации «Qazaqstan Ardagerleri» Бакытбеком Смагулом.