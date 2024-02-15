Верны присяге и боевому братству

– Бакытбек Смагулович, прошло 35 лет со времени вывода советских солдат из Афганистана. Какую оценку можно дать той войне в контексте современности?

– Для ответа на этот вопрос нужно несколько углубиться в предмет этой проблемы и вернуться к истории. В целях оказания помощи афганскому народу решением руководства СССР министр обороны Союза Дмитрий Устинов 10 декабря 1979 года приступил к формированию новой общевойсковой армии в нашем Туркестанском военном округе в Алматинской области. В результате большая часть войск, впервые вошедших в Афганистан, была сформирована из представителей народов Центральной Азии и казахов. Я был в рядах того первого формирования.

Наши бойцы, которым на момент вступления на территорию Афганистана было по 18–20 лет, не были наемниками, как в нынешних вооруженных конфликтах, не заключали контрактов и не получали денег, не действовали от имени частной военной компании. Мы были офицерами и солдатами срочной службы Вооруженных сил государства, которое направило нас на выполнение воинского долга. А разве не сам герой Бауржан Момышулы говорил, что приказ не обсуждается, а выполняется беспрекословно?! Лучше не скажешь.

Иногда некоторые люди пытаются нивелировать прошлое, искусственно принижая значение тех событий для самих жителей этой страны. Но в афганских городах и селах, где восстанавливалась стабильность, мы строили жилье, школы, больницы, прокладывали дороги, обеспечивали питьевой водой. Врачи, прибывшие из Советского Союза, наладили медицину, а мы охраняли их, а также инженеров, других специалистов. Были восстановлены транспортировка продуктов, товаров, топлива, торговля между селами и городами.

Около одной тысячи из 22 тысяч казахстанцев, участвовавших в афганской войне, пали смертью храбрых. Возвращение в страну подавляющего большинства живыми стало возможным благодаря нашим квалифицированным командирам – Қара майору Борису Керимбаеву, Байгали Кокумбаеву, Николаю Заколодяжному, Габилю Халафову, Турару Нургалиеву, Руслану Аушеву и другим.

Как исполнявший обязанности командира взвода я всегда с гордостью говорю, что ни один казахстанский воин не бросил вверенный ему участок, когда его накрывало дождем из пуль и огнем снарядов противника, буквально «жарило». Проявляя яркий пример мужества и героизма, мы были верны присяге Родине и боевому братству, защищали товарищей по оружию. Поэтому ветераны Афганистана являются наследниками героических традиций, носителями силы доблестного духа.

– Какие мероприятия будут организованы в стране по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана?

– 35-летняя дата – это не юбилей, требующий празднеств. Это день памяти наших соотечественников, погибших в войне. Главным событием станет возложение венков к памятникам ветеранов Афганистана, чествование в разных регионах страны героев, погибших в той войне. Кроме того, я направил официальное письмо председателю ДУМК, главному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы и попросил его в пятницу, 16 февраля, посвятить душам погибших аяты Корана, дабы оберечь их от мук загробной жизни и обретения покоя раю. Это наша добрая ежегодная традиция.

Отмечу, что в свое время по моей инициативе и на основании моего официального запроса Правительство Казахстана своим постановлением дополнило перечень праздничных дней в Республике Казахстан, включив в него «15 февраля – День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан». Это стало символом заботы и уважения государства к ветеранам Афганистана.

Что касается мероприятий, посвященных 35-летию, то в преддверии даты всем ветеранам и приравненным к ним лицам – порядка 22 тысячам человек – будет оказана единовременная социальная помощь в размере 50 МРП, или около 184 тысяч тенге.

Ассоциация «Qazaqstan Ardagerleri» и Государственный военно-исторический музей совместно разработали дизайн медали «35 лет вывода советских войск из Афганистана». Я являюсь обладателем авторского права на него. На заседании межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК Султана Камалетдинова был утвержден эскиз памятного нагрудного знака, предложенного нами. Этот нагрудный знак должен быть вручен всем ветеранам войны в Афганистане. В эти дни мы проводим встречи с молодежью в школах, вузах. Будем пропагандировать уважение к свободе, бережное отношение к миру, продолжение героических традиций в поколениях.

По поручению Премьер-министра при Правительстве была создана специальная межведомственная рабочая группа, в рамках которой разработан План мероприятий, посвященных 35-летию вывода советских войск из Афганистана. То есть подготовительную работу мы начали в прошлом году. В этом году план взят на вооружение и будет реализовываться в течение всего года. В его рамках во всех регионах на местном уровне предусмотрены чествование ветеранов, военно-патриотическая работа, благотворительные акции, спортивные соревнования, концерты и другие мероприятия.

– Какие меры социальной поддержки предусмотрены законодательством в целях повышения качества жизни участников боевых действий?

– Сегодня меры социальной поддержки ветеранов, принимавших участие в боевых действиях на территориях других государств, предусмотрены Законом «О ветеранах», принятым в 2020 году. Все действующие льготы для ветеранов консолидированы в этом законе. В целях улучшения жизни ветеранов учтены преимущества, права и гарантии по социальному обеспечению, льготы по налогообложению и другое. Одна из основных мер социальной поддержки – выплата пожизненных специальных государственных пособий. Для ветеранов боевых действий на территории Афганистана ее размер составляет 6,19 месячного расчетного показателя (МРП), или в 2024 году – 22 854 тенге, для ветеранов с инвалидностью – 7,55 МРП, или 27 875 тенге. На сегодняшний день это пособие получают около 19 тысяч человек.

Также одной из мер социальной поддержки ветеранов боевых действий на территориях других государств является оказание социальной помощи в денежной или натуральной форме за счет средств местного бюджета. Так, согласно утвержденным региональным правилам, ежегодно местными исполнительными органами оказывается социальная помощь 15 февраля или к Дню Победы – 9 мая, к Дню защитника Отечества – 7 мая.

Кроме того, предоставляются и другие виды помощи с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса. Например, компенсация коммунальных услуг, льготные лекарственное обеспечение и проезд в общественном транспорте, зубопротезирование, предоставление продуктовых наборов, помощь в ремонте жилья, направление на санаторно-курортное лечение и так далее. Также ветеранам, имеющим инвалидность, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидности. На сегодняшний день стационарная медицинская помощь ветеранам боевых действий оказывается в двух специа­лизированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов (в городах Алматы и Астане), в сервисных палатах специализированных отделений областных и городских больниц, предусмотренных для получивших инвалидность в период Великой Отечественной войны вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

Ветераны имеют приоритетное право на обслуживание и внеочередную госпитализацию в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также право пользования при выходе на пенсию услугами поликлиник, в которых ветераны были зарегистрированы в период работы. Местные органы социальной защиты на основе разработанной индивидуальной программы реабилитации предоставляют санаторно-курортное лечение имеющим инвалидность. В 2022 году санаторно-курортное лечение получили 777 ветеранов, в 2023-м – 978 человек. Кроме того, в отдельных регионах исходя из возможностей местного бюджета обеспечиваются ежегодным санаторно-курортным лечением ветераны Афганистана, не имеющие инвалидности.

– Как Вы оцениваете нынешнее отношение общества к участникам и событиям того периода?

– Чем больше лет проходит со дня окончания афганской войны, тем меньше внимания к тем событиям. Это понятно. Время залечивает раны, уходит в прошлое боль потерь... Такова жизнь. Но историческая правда и героика тех дней никогда не будет забыта. Да, мне неприятно слышать слова в адрес ветеранов афганской войны о том, что эта была «чужая война», переполняют волны эмоций, когда слышу слова: «Мы вас не отправляли воевать на чужую территорию!» А ведь речь по большому счету идет об исполнении высокого воинского долга!

Не приведи Господь, но, если враг станет у границ нашей Родины, ветераны-«афганцы» готовы беспрекословно выполнять приказы Верховного Главнокомандующего и сражаться за свою страну до последней капли крови.

Независимость и мир дороже всего. Эти две ценности являются залогом сохранения и языка, и менталитета, и религии. Желаю всем ветеранам Афганистана и членам их семей, вносящим вклад в развитие страны во всех сферах, благополучия, крепкого здоровья, самоотверженности, дальнейших успехов во всех начинаниях!