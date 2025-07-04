– Расскажите, пожалуйста, как давно Вы занимаетесь профессиональной музыкой и почему свой выбор остановили именно на домбре? Ведь национальных инструментов так много...

– Всем известно, что домбра – это душа казахского народа, это неотъемлемая часть нашей культуры. Где живут казахи, там обязательно звучит домбра. То есть это уже не просто музыкальный инструмент, а символ культурно-генетического кода, верный друг и яркая путеводная звезда, ведущая нас по жизни. Обучаться музыке я начал с пяти лет. Огромную роль в моем профессиональном становлении сыграла, конечно же, семья. Благодаря маме я слушал пение под домбру и наслаждался мелодиями кюев. С папиной стороны все предки были кюйши, домб­ристами и композиторами, блестящими знатоками и тонкими ценителями национальной музыки. Так что любовь к этому инструменту передалась мне, можно сказать, по крови. Моя душа выбрала домбру, а домбра выбрала меня.

– Как Вы пришли в ансамбль?

– TURAN существует уже 17 лет. Он был создан в 2008 году на базе консерватории имени Курмангазы, и я – один из его основателей. Как и остальные участники первого состава, свой творческий путь начинал как музыкант-солист. Но всем нам хотелось чего-то нового, хотелось раскрыть возможности ансамблевой игры и придать ей современное звучание. Так и родился коллектив, который мы решили назвать TURAN. Это слово символизирует величие тюркской цивилизации и ее богатейшего культурного наследия. Сейчас, помимо домбры, в ансамбле представлено свыше 55 музыкальных инструментов. Каждый участник нашего коллектива способен играть как минимум на 10–11 из них.

– Бытует мнение, что обучиться искусству игры на домбре легко и это довольно простой инструмент. Согласны ли Вы с этим?

— Поверьте, это не более чем стереотип. Возник он, как мне кажется, потому, что среди казахских музыкальных инструментов домбра приобрела наибольшее распространение. И многие стали думать, что играть на домбре можно без каких-либо навыков: достаточно лишь взять ее в руки – и музыка польется сама собой. В действительности же все совсем не так.

Никакой инструмент не зазвучит в полную силу, если исполнитель не будет проявлять к нему уважение. Домбра требует к себе особого почета.

О ее сакральном значении прекрасно сказал поэт Кадыр Мырза Али: «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра».

Стоит отметить, что родственные домбре струнно-щипковые инструменты существуют в музыкальной культуре многих народов. Например, башкирская думбыра и татарская думбра, а также дутар и танбур. У каждого из этих инструментов множество разновидностей. У домбры их 24. Кроме привычной нам двухструнной, есть также трехструнная домбра, на которой, как известно, играл великий Абай, есть домбра двустороняя, ширококорпусная, подгрифная... Столь же велико и число существующих на сегодня домбровых школ и стилей исполнения.

Чтобы достичь пика мастерства, музыканту необходимо прежде всего расшифровать в себе и в своем инструменте тот самый генетический код, о котором я говорил. Для этого исполнитель должен понимать каждую струну, каждую ноту...

– То есть чувствовать инструмент...

– Да, только тогда музыкант становится мастером. А еще исполнитель без слушателей подобен ребенку без отца и матери. Видите, в чем суть? Когда поддержка слушателей вдохновляет исполнителя, у него внутри пробуждается это живое чувство и зарождается кюй – голос человеческой души. Голосом музыки говорят со слушателями горькая печаль и светлая радость, бурный восторг и гнетущая тоска по Родине, по отцу, матери, близким людям... И домбра становится проводником самых сокровенных мыслей музыканта во внешний мир. Недаром существует так много посвященных ей поверий и легенд.

В народе считают, что домбру необходимо изготавливать лишь из цельных кусков дерева – так в ней сохраняется жизнь, которая наполняет собой каждую мелодию. Продолжение жизни в музыке – в этом, на мой взгляд, и заключается священная сущность домбры.

– Что означает для Вас Национальный день домбры и что пожелаете Вы тем, кто сегодня делает первые шаги в музыкальном искусстве?

– День домбры – это по-настоящему народный праздник, это дань многовековым традициям казахской культуры. Он символизирует наше безмерное уважение к этому сакральному инструменту и богатому наследию предков. Хотелось бы особо отметить, что у истоков возникновения этого праздника стоял выдающийся домбрист и фольклорист Базаралы Муптекеев, творческое наследие которого – яркая страница современного музыкального искусства Казахстана.

Начинающим домбристам я от всей души желаю творческих успехов. Мне очень хочется, чтобы они не оставались в стороне от сегодняшнего праздника, глубже постигали свой инструмент и открывали его безграничные возможности. Пусть для каждого из нас домбра остается символом цветущей жизни и прекрасного будущего, сердцем и душой которого будут непреходящие культурные ценности.