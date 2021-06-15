Колонка обозревателей
Вершки и корешки
Кирилл Пяртель
Картофель и морковь для трудящихся. Папайя и инжир для ботанических садов. И паспорта – для деревьев... Зеленая выдалась неделя.

Министр образования и науки Казахстана обратился к казахстанским учителям. Через социальные сети Асхат Аймагамбетов призвал учителей проявить активную граж­данскую позицию в вопросах вакцинации, распространения научных фактов и знаний о вакцинации, бороться с лженаучными аргументами и мифами.

Осталось к этому списку добавить борьбу с фэйковыми новостями, и не учитель уже получится, а настоящий Супермен. Никаких шуток – это воп­росы из порядка неразрешимых, и под силу только человеку со сверх­способностями. И проблема это не только для Казахстана. Вакцинация не получила пока массового характера, и о коллективном иммунитете говорить не приходится. Как и о поддержке лидеров мнений. Голоса антипрививочников по-прежнему звучат громче. Впрочем, это не озна­чает, что убедительнее.
Главное, что в данный момент ситуация улучшается. По матрице оценки эпидситуации в Казахстане в «красной» зоне осталась только столица. Говорить, кто в этом виноват, не имеет смысла. Как и рассуждать, например, о ценниках на овощи. В частности, картофель. Хотелось бы без рассуждений – просто иметь прежний ценник.

Но Минсельзоз и Минэкономики высказались. Получается, что виноват экспорт... и сами казахстанцы. Высокий экспорт в нынешнем году привел к сокращению запасов местного картофеля. Для восполнения запасов закуплено 28 тыс. тонн импортного картофеля из Ирана и Пакистана по цене в три раза дороже отечественного.

Не намного лучше ситуация и с морковью. Судя по ценам, овощи постепенно переходят в разряд деликатесов. А желающие вкушать плоды нового урожая только лишь усугубляют ситуацию. Прошлогодняя картошка в два раза дешевле, но люди хотят покупать свежий урожай – это мнение Министерства сельского хозяйства.

Как здесь не вспомнить про культуру садоводства и дачи, утраченные в столице. По десять мешков картошки с каждого участка раньше могли скрасить зиму, а теперь могли бы просто озолотить.

Но, кстати, жизнь показывает, что сажать можно не только картошку. Это сообщение, лишенное антикоррупционного смысла, отсылает нас к новости из Петропавловска. Здесь сотрудники ботанического сада получили неожиданную посылку из Калифорнии. Уроженец Северо-Казахстанской области, переехавший в значительно теплый климат, отправил в сад своего детства если не вершки, то хотя бы корешки, черенки и семена из своей новой реальности. Инжир, папайя и морозостойкая пальма – это далеко не полный список растений, которые теперь смогут вырастить в петропавловской оранжерее. Ренат Султанов решил так отблагодарить ботанический сад, где 30 лет назад он познакомился с миром тропиков.

Благодарность – это удивительно и неожиданно. Куда привычнее слышать истории вроде строительства фитнес-клуба в ботаническом саду столицы и слухи о том, что это постройка далеко не последняя. Слухи регулярно опровергают, но тут же появляются новые. То про жилой комплекс, то про школу.

Чтобы деревья не исчезали так же быстро, как появляются в новых парках, в Алматы решили пойти другим путем. Здесь запустили интерактивную карту зеленых насаж­дений. Задача инвентаризации – выдать каждому дереву паспорт, в котором будут и возраст, и высота, и другие параметры. В отдельную категорию выведут краснокнижные растения. Карту с информацией о деревьях, а также запросах на снос требовали сделать публичной общественники, чтобы контролировать процесс вырубки деревьев. Карту управление «зеленой» экономики Алматы опубликовало, правда, практически сразу закрыло на модерацию.
Мало получить паспорт. Его еще и не потерять нужно.

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