Версии масштабного пожара в резервате "Семей орманы" озвучила Генпрокуратура

Фото пресс-службы Минобороны РК

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев в интервью журналистам в Мажилисе озвучил версии масштабного пожара в Абайской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Первой версией Умиралиев назвал умышленный поджог.

"Первая версия - это поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда третьим лицам. Это ни для кого не секрет. Вторая - халатность причастных лиц, которые должны были не допустить распространения огня. Также может быть неосторожное обращение с огнем, то есть, человеческий фактор. Ну и третью версию, конечно, не исключаем - природный характер. Но все три версии будем смотреть одновременно", - сказал замгенпрокурора.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день следствие не исключает ни одной из представленных версий.

"Не исключаем ни одной из них. Недавно в мае был приговор суда в отношении бывших руководителей резервата "Семей Орманы". Директор и его заместитель на системной основе получали взятки, занимались реализацией лесной продукции. Они осуждены к 10 годам лишения свободы. Также в этой серой схеме участвовали еще три предпринимателя, которые давали эти взятки и реализовали лесную продукцию. Они также осуждены к 10 годам лишения свободы за совершение преступлений в составе ОПГ", - напомнил Умиралиев.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

По информации оперативного штаба МЧС РК, сегодня, 14 июня, тушение пожара продолжается.