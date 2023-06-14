Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня

Фото пресс-службы Минобороны РК

По информации оперативного штаба МЧС РК, сегодня, 14 июня, продолжается тушение пожара в области Абай. Ведется работа по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос, проливке очагов пожара и кромки по периметру пожара, захлестыванию и засыпки кромки пожара грунтом, сообщает Kazpravda.kz.

Текущая температура воздуха 23-28 градусов, ветер северный 7-12 м/с, без осадков.

Наземным способом тушения пожара заняты порядка 1 800 человек личного состава, привлечено более 350 единиц техники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

За прошедшие сутки вертолетами сброшено порядка 1 600 тонн воды. С начала пожара всего сброшено более 5 400 тонн воды.

На телефоны горячей линии поступило 179 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

По данным АО «Казгидромет», 14 июня ожидается погода без осадков, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. Температура воздуха днем +25 градусов.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».