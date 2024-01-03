Вес фуры под контролем

По данным Министерства транспорта, транспорт­ный контроль на дорогах протяженностью 157 тыс. километ­ров осуществляется 43 передвижными постами. Этих сил явно недостаточно, чтобы полностью охватить наблюдением все магистрали. Поэтому министерством в рамках исполнения поручения Премь­ер-министра Алихана Смаилова принимаются меры для полного перехода на цифровой формат взвешивания.

Для этого в декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок функционирования автоматизированных станций измерения (АСИ), соглас­но которому акиматы устанавливают АСИ на местных автодорогах, а АО «КазАвтоЖол» – на рес­публиканских.

Кроме того, законом предус­мотрен обязательный проезд через АСИ транспортных средств грузоподъемностью свыше 12 тонн. Их взвешивание осуществляется в движении. Нарушения будут фиксироваться онлайн, в том числе предусмот­рена видеофиксация объездов с целью уклонения от взвешивания, штраф также будет оформляться без участия человека (по принципу «Сергек»).

Как отмечают в ведомстве, существую­щая практика оформления штрафов по нарушениям, зафиксированным САИС, с вызовом правонарушителей в инспекции неэффективна, поскольку присутствует человеческий фактор при принятии решения. В связи с этим ведется работа по автоматизации админист­ративного производства, связанного с правонарушениями в сфере транс­порта, путем интеграции Информационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безо­пасности перевозок (ИАС ТБД) с процессинговым цент­ром «Единый реестр административных производств» (ПЦ «ЕРАП») Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Кроме того, в рамках указанного закона по инициативе Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта разработана совместная «дорожная карта» с комитетами административной полиции, автомобильных дорог и акиматом Астаны. С октября 2023 года по указанию акимата столицы в главном городе страны приступили к установке АСИ на шести основных точках въез­да в Астану.

Таким образом, все без исключения грузовые транс­портные средства, заезжающие в город, будут проходить взвешивание. Человеческий фактор при осуществ­лении контроля грузовых транспорт­ных средств в столице будет исключен.

Данные меры, как отмечают в ведомстве, помогут решить вопросы контроля над проез­дом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и минимизировать существующие коррупцион­ные риски при транспортном контроле. Более того, предлагаемый подход будет затем масштабироваться во всех регионах.