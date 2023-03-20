Весь месяц Рамадан 15 автобусов будут бесплатно возить горожан в мечети Астаны

В этом году священный месяц Рамадан совпал с праздником Наурыз и начнется 23 марта.
В акимате Астаны сообщили о том, что весь священный месяц Рамадан к пяти крупнейшим мечетям столицы горожан будут бесплатно возить дополнительные 15 автобусов, передает Kazpravda.kz.
Так, автобусы будут бесплатно курсировать с 22 марта по 20 апреля к следующим пяти мечетям:
- Центральная (5 автобусов),
- «Хазрет Султан» (4 автобуса),
- Абу Насыра аль-Фараби (3 автобуса),
- Кажы Рафия ана (2 автобуса),
- Рахымкызы Райса ана (1 автобус).
В этом году священный месяц Рамадан совпал с праздником Наурыз и начнется 23 марта.
Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к предпринимателям с призывом о снижении цен на социально значимые товары и продукты питания до 10% в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.