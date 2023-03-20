Весь месяц Рамадан 15 автобусов будут бесплатно возить горожан в мечети Астаны

В этом году священный месяц Рамадан совпал с праздником Наурыз и начнется 23 марта.

Фото: Kazpravda.kz

В акимате Астаны сообщили о том, что весь священный месяц Рамадан к пяти крупнейшим мечетям столицы горожан будут бесплатно возить дополнительные 15 автобусов, передает Kazpravda.kz.

Так, автобусы будут бесплатно курсировать с 22 марта по 20 апреля к следующим пяти мечетям:

- Центральная (5 автобусов),

- «Хазрет Султан» (4 автобуса),

- Абу Насыра аль-Фараби (3 автобуса),

- Кажы Рафия ана (2 автобуса),

- Рахымкызы Райса ана (1 автобус).

В этом году священный месяц Рамадан совпал с праздником Наурыз и начнется 23 марта.

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к предпринимателям с призывом о снижении цен на социально значимые товары и продукты питания до 10% в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.